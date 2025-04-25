Когда в начале большой войны порты Большой Одессы были заблокированы, грузопотоки хлынули в порты на Дунае — Рени, Измаил, Усть-Дунайск.

— Они спасли экономику Одесской области, дали возможность продать зерно наших аграриев, — говорит депутат Измаильского райсовета Сергей Арабаджи, и приводит статистику, отражающую работу Измаильской и Ренийской гаваней.

Нынешнее падение объемов работы в портах на Дунае связано с тем, что грузопотоки вернулись в порты Большой Одессы. Особенно плохи дела на причалах порта Рени.

Основная проблема этого предприятия в том, что к порту нет железной дороги. Точнее, она есть, но ее часть проходит по территории Молдовы, и тарифы соседнего государства увеличивают стоимость перевозки — отправителям груза невыгодно.

— Считаю, что можно договариваться с Молдовой о взаимовыгодном сотрудничестве, но это возможно только на самом высоком уровне, не на местном, — говорит Сергей Арабаджи, — Но если бы мы создали временную депутатскую комиссию, которая бы начала активно работать, если бы обивали пороги профильного министерства, Кабинета Министров и офиса Президента, мы бы добились действий от власть имущих. Нам нужен такой алгоритм, по которому часть грузов доходила бы до порта Рени, и он мог бы жить. В семьях пирог делят поровну, я имею в виду нормальные семьи.

Сергея Арабаджи поддержала депутат Валентина Епитроп, которая работает на одном из предприятий порта. На прошлой сессии Ренийского горсовета она призвала коллег любым способом лоббировать интересы градообразующего предприятия.

В истории города Рени уже был прецедент, когда в 1998 году органы местного самоуправления закрыли глаза на решение Киева передать Молдове часть берега Дуная в обмен на участок земли под Паланкой. В результате у Ренийского порта появился мощный конкурент — молдавский порт Джурджулешты, который находится на несколько миль выше по течению реки. Судя по динамике работы, в этом году он перевалит в шесть раз больше грузов, чем Ренийский порт.

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