Ключевые моменты:

Одесская область выбрана пилотным регионом для тестирования системы «єЧерга» для легковых автомобилей.

Ранее электронная запись на пересечение границы действовала только для грузовиков и рейсовых автобусов.

Параллельно Минразвития готовит запуск электронных товарно-транспортных накладных (е-ТТН) для бизнеса.

Комфорт на пунктах пропуска: чего ждать автомобилистам

Об обкатке нового сервиса сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Заявление прозвучало во время Транспортного форума в Одессе с участием представителей бизнеса, логистической отрасли, перевозчиков и международных партнеров.

«Продолжаем цифровизацию транспортной сферы и развитие сервисов, которые делают пересечение границы более предсказуемым и удобным для людей», – сказал вице-премьер-министр.

По его словам, государственная система «еЧерга» доказала свою эффективность для грузового транспорта и автобусных перевозок, помогая упорядочить трафик на международных пунктах пропуска. Теперь цифровой сервис масштабируют и на обычных автомобилистов.

«Следующий шаг – запуск сервиса для легковых автомобилей. И именно Одесская область станет площадкой для тестирования этого решения», – добавил Кулеба.

Он также отметил, что запуск электронной очереди для легковых машин сделает пересечение границы более прогнозируемым и удобным, избавив людей от необходимости часами стоять в «живых» очередях на КПП.

Напоминаем, что из-за аварийно-ремонтных работ на железнодорожном переезде на автодороге Н-33 Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши возле поселка Великодолинское движение транспорта перекрыто до 20:00 31 мая

Что еще изменится в логистике

Помимо новшеств для легкового транспорта, министерство работает над изменением приоритетов движения в самой «єЧерге» – это коснется компаний, имеющих статус авторизованного экономического оператора.

Также в приоритете ведомства – масштабный переход бизнеса на электронные товарно-транспортные накладные (е-ТТН). Их основная форма уже доступна, и сейчас министерство совместно с предпринимателями дорабатывает систему.

Министр подчеркнул, что пограничная инфраструктура Одесской области сейчас рассматривается как один из ключевых логистических центров страны и всего Черноморского региона, поэтому ее цифровизация продолжится вопреки военным вызовам.

