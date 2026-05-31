Ключевые моменты:
- Фонд госимущества рассматривает «Куяльник» как будущий современный медико-реабилитационный и wellness-комплекс международного уровня.
- Государство сохранит право собственности на объект, а частный партнер будет отвечать за развитие и управление.
- Одним из главных направлений проекта станет создание условий для комплексной реабилитации ветеранов.
Реконструкция санатория «Куяльник»: ставка на лечебные ресурсы лимана
В Фонде госимущества заявили, что видят будущее санаторий «Куяльник» не только как исторического и лечебного объекта, но и как масштабного инвестиционного проекта. Планируется создать современный медико-реабилитационный и wellness-центр, способный принимать пациентов и гостей международного уровня.
Основой развития комплекса должны стать уникальные природные ресурсы Куяльницкого лимана. Речь идет о лечебной рапе и сульфидно-иловых грязях, благодаря которым санаторий получил известность далеко за пределами Украины.
В ФГИ считают, что эти природные ресурсы могут стать фундаментом для возрождения курорта и возвращения ему статуса одного из ведущих бальнеологических центров. Проект предусматривает создание современных мощностей для проведения медицинских и реабилитационных процедур с использованием лечебных ресурсов лимана.
По замыслу инициаторов, обновленный комплекс должен объединить почти двухвековую историю санатория с современными медицинскими технологиями и стандартами обслуживания.
Реабилитация ветеранов и развитие оздоровительного туризма
Одним из ключевых направлений проекта станет создание инклюзивного пространства для комплексной реабилитации ветеранов. В Фонде подчеркивают, что речь идет не только о развитии объекта недвижимости, но и об инвестициях в здоровье людей.
Модель государственно-частного партнерства позволит привлечь инвестиции для модернизации комплекса без его приватизации. При этом государство останется владельцем санатория, а частный инвестор сможет обеспечить современное управление и внедрение европейских стандартов сервиса.
В перспективе «Куяльник» должен стать одним из центров оздоровительного туризма Украины и примером успешной реализации проектов государственно-частного партнерства.
Читайте также: Санаторий «Куяльник»: сколько стоит отдых и можно ли лечиться бесплатно