Ключевые моменты:

Фонд госимущества рассматривает «Куяльник» как будущий современный медико-реабилитационный и wellness-комплекс международного уровня.

Государство сохранит право собственности на объект, а частный партнер будет отвечать за развитие и управление.

Одним из главных направлений проекта станет создание условий для комплексной реабилитации ветеранов.

Реконструкция санатория «Куяльник»: ставка на лечебные ресурсы лимана

В Фонде госимущества заявили, что видят будущее санаторий «Куяльник» не только как исторического и лечебного объекта, но и как масштабного инвестиционного проекта. Планируется создать современный медико-реабилитационный и wellness-центр, способный принимать пациентов и гостей международного уровня.

Основой развития комплекса должны стать уникальные природные ресурсы Куяльницкого лимана. Речь идет о лечебной рапе и сульфидно-иловых грязях, благодаря которым санаторий получил известность далеко за пределами Украины.

В ФГИ считают, что эти природные ресурсы могут стать фундаментом для возрождения курорта и возвращения ему статуса одного из ведущих бальнеологических центров. Проект предусматривает создание современных мощностей для проведения медицинских и реабилитационных процедур с использованием лечебных ресурсов лимана.

По замыслу инициаторов, обновленный комплекс должен объединить почти двухвековую историю санатория с современными медицинскими технологиями и стандартами обслуживания.

Реабилитация ветеранов и развитие оздоровительного туризма

Одним из ключевых направлений проекта станет создание инклюзивного пространства для комплексной реабилитации ветеранов. В Фонде подчеркивают, что речь идет не только о развитии объекта недвижимости, но и об инвестициях в здоровье людей.

Модель государственно-частного партнерства позволит привлечь инвестиции для модернизации комплекса без его приватизации. При этом государство останется владельцем санатория, а частный инвестор сможет обеспечить современное управление и внедрение европейских стандартов сервиса.

В перспективе «Куяльник» должен стать одним из центров оздоровительного туризма Украины и примером успешной реализации проектов государственно-частного партнерства.

