Ключевые моменты:
- Румыния завершила покупку оператора порта Джурджулешты.
- Инвестицию называют стратегической для развития порта Констанца и будущего восстановления Украины.
- В Рени заявляют о росте конкуренции и экономических угрозах для местного порта.
Румыния официально стала владельцем порта Джурджулешты
21 апреля Румыния завершила процедуру покупки компании-оператора порта Джурджулешты — ICS Danube Logistics. Поиск нового инвестора ранее инициировал Европейский банк реконструкции и развития.
Министр транспорта Румынии Киприан Шербан заявил, что это стратегическая инвестиция для страны. По его словам, сделка позволит расширить транспортные маршруты и усилить роль порта Констанца как ключевого логистического узла региона.
«Его стратегическая роль в регионе возросла, и порт имеет хорошие возможности для обслуживания будущей реконструкции Украины», — заявил министр.
Справка ОЖ
Порт Джурджулешты – единственный в Молдове порт с выходом на международные водные пути, имеющий техническую возможность принимать морские корабли. Порт Джурджулешты расположен в точке пересечения границ Молдовы, Украины и Румынии. Его создание стало возможным после договоренностей 1990-х годов, когда Украина передала Молдове небольшой участок дунайского побережья, получив взамен транзитный коридор через молдавскую территорию между частями Одесской области, что особенно актуализировался во время войны после повреждения моста в Затоке.
Конкуренция портов Дуная: реакция Рени
27 марта депутаты Ренийского городского совета единогласно поддержали обращение в Верховную Раду и Кабинет министров Украины из-за сложной экономической ситуации вокруг Ренийского морского торгового порта.
В документе отмечается, что порт Рени сейчас является одним из самых дорогих для судозахода по уровню обязательных государственных сборов. По этому показателю он не выдерживает конкуренцию с Измаильским портом и иностранными портами – Джурджулешты, Галац и Браила.
Депутаты выражают опасения, что усиление румынской стороны на Дунае может привести к дальнейшему снижению конкурентоспособности Ренийского порта и ухудшению его экономического положения. Поэтому депутаты просят высшие институции украинской власти принять следующие меры:
- Отменить необоснованные платы за транзитный переход акваторией морского порта Измаил с судов, направляющихся в / из порта Рени.
- Выполнить лоцманскую проводку судов от 44 мили Дуная до акватории морского порта Рени с одним лоцманом на борту.
- Оптимизировать маршрут формирования грузопотоков в порт.
