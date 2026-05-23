Ключевые моменты:

В Болградском районе планируют построить индустриально-энергетический парк с солнечными электростанциями и системами хранения энергии.

В проект хотят вложить более 3 миллиардов гривен, основная часть — частные инвестиции.

После запуска парк сможет обеспечивать резервное питание критической инфраструктуры и создать десятки постоянных рабочих мест.

«БУДЖАК ЭНЕРГО»: что построят в Болградском районе

В Буджакской громаде официально стартовала процедура общественного обсуждения концепции индустриально-энергетического парка «БУДЖАК ЭНЕРГО». Проект представили на апрельской сессии местного совета.

Идея заключается в создании крупного комплекса солнечной генерации, систем накопления энергии и промышленной зоны для предприятий, работающих в сфере возобновляемой энергетики.

Для проекта выбрали территорию площадью почти 185 гектаров. В перспективе парк может расшириться до 500 гектаров. Если проект реализуют полностью, мощность солнечных электростанций достигнет 120–140 МВт, а системы накопления энергии смогут хранить до 300 МВт/ч.

Общий объем инвестиций предварительно оценивают в 2,9–3,2 миллиарда гривен.

Буджакский поселковый совет планирует вложить около 5 миллионов гривен в подготовительные и землеустроительные работы. Еще сотни миллионов гривен хотят направить на дороги и инженерную инфраструктуру.

Основное финансирование должны обеспечить частные инвесторы. Деньги пойдут на закупку солнечных панелей, аккумуляторных систем BESS и строительство производственных объектов.

Также инициаторы проекта рассчитывают привлечь европейские гранты и льготное «зеленое» кредитование.

Почему проект хотят реализовать именно в Буджаке

Авторы проекта считают, что у Бессарабии есть сразу несколько преимуществ.

Регион находится рядом с границей Молдовы, недалеко от дунайских портов Измаил, Рени и Килия, а также возле железнодорожной ветки Рени — Кишинев. Это упрощает логистику и потенциальный экспорт электроэнергии или оборудования в страны ЕС.

Еще один важный фактор — климат. Южная часть Одесской области считается одной из самых солнечных территорий Украины. Высокий уровень солнечной активности позволяет эффективно использовать солнечные панели почти круглый год.

Как энергопарк может повлиять на жизнь региона

Авторы концепции называют три главных преимущества проекта для местных жителей.

Первое — энергетическая безопасность. Благодаря системам накопления энергии парк сможет в аварийных ситуациях автономно обеспечивать работу больниц, школ, водоснабжения и связи.

Второе — новые рабочие места. Во время строительства обещают создать до 150 временных вакансий, а после запуска — до 80 постоянных рабочих мест для инженеров, энергетиков и IT-специалистов. Для местных жителей планируют организовать бесплатное обучение и переквалификацию.

Третье — дополнительные поступления в бюджет громады. По предварительным расчетам, ежегодно местный бюджет сможет получать от 30 до 60 миллионов гривен за счет налогов и аренды земли. Эти средства обещают направить на ремонт дорог, школ и амбулаторий.

Когда могут начать строительство «БУДЖАК ЭНЕРГО»

Подготовительный этап проекта рассчитан на 2026–2027 годы. За это время планируют включить парк в государственный реестр индустриальных парков, утвердить детальный план территории и выбрать управляющую компанию.

Строительство основной инфраструктуры и первой очереди солнечных станций должно начаться в 2026–2029 годах. Полный запуск и выход на максимальную мощность запланированы до 2035 года.

Сейчас проект находится на стадии общественного обсуждения, которое продлится 30 дней.

Напомним, правительство Украины объявило конкурс на строительство новых генерирующих мощностей общей мощностью более 1,3 ГВт. Часть объектов построят в Одесской области.

Источник — «Бессарабия INFORM»