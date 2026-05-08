Ключевые моменты:

Кабмин включил «Биоиндастпарк» в Одесской области в Реестр индустриальных парков.

Новый парк будет создан в Зеленогорской общине Подольского района.

В парке планируется развивать пищевую промышленность, агропереработку и машиностроение.

Объем заявленных инвестиций – около 185 млн грн.

Кабмин добавил в реестр новый индустриальный парк в Одесской области

Стало известно, что Кабинет Министров Украины внес в Реестр индустриальных (промышленных) парков два новых объекта — «Меджибиж Инвест Парк» и «Биоиндастпарк».

По информации Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, индустриальный парк «Биоиндастпарк» планируется создать на территории Зеленогорской поселковой общины Подольского района Одесской области. К слову, площадь будущего парка составит 11,5 гектара.

Что будет в индустриальном парке

Следует отметить, что проект парка предполагает развитие предприятий пищевой отрасли, агропереработки, машиностроения и производства упаковочных материалов. Также инициатор создания парка заявил о намерении инвестировать около 185 миллионов гривен, а также привлечь приватное финансирование и средства участников проекта.

Добавим, что индустриальные парки специально обустроены промышленными территориями с готовой инженерной и транспортной инфраструктурой, сервисами для бизнеса и инвестиционными стимулами. Развитие подобных парков стартовало в Украине в 2012 году. Уже с мая 2022 г. для их резидентов ввели налоговые и таможенные льготы. В частности, компании освободили от уплаты НДС и пошлины на импорт нового оборудования, а также налога на прибыль сроком на десять лет.

В настоящее время в Реестр индустриальных парков Украины входят 116 объектов. По состоянию на конец 2025 г. в пределах таких парков уже построили или продолжали строить 37 промышленных предприятий.

Напомним, «Бессарабский АгроТех Парк» в Одесской области планируют создать в Арцизской общине площадью 23 гектара. В планах создания новых рабочих мест, которые приоритетны для жителей Арцизской, Бессарабской, Павловской общин Болградского района.