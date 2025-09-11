Ключевые моменты:

При ремонте причала в порту «Черноморск» в 2023 году похищено 2,3 млн грн .

В суд направлен обвинительный акт против двух руководителей подрядной фирмы и инженера филиала «АМПУ».

Их обвиняют в хищении, подлоге и служебных преступлениях.

По данным следствия, в 2023 году подрядчик завысил стоимость материалов в актах выполненных работ по ремонту подкрановых путей, а инженер госпредприятия утвердила фиктивные документы.

В результате государству был нанесен ущерб почти в 2,3 млн грн.

Обвиняемым вменяют организацию и участие в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах, подделку и служебный подлог (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 и ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Прокуратура также требует через суд возместить нанесенные убытки.

