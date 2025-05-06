Об этом сообщили сегодня в пресс-службе управления Нацполиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, 60-летний мужчина, который ранее переехал в Одессу из другого региона, с конца 2022-го по 2024 годы активно популяризировал свою сферу деятельности в социальных сетях и на публичных встречах с одесситами, убеждая их делать вклады в его фирму. Он обещал гражданам высокие проценты за пользование их средствами, обязательный возврат вкладов, а также большие прибыли и дополнительные выплаты за привлечение новых инвесторов. Для сохранения доверия он иногда выплачивал минимальные суммы.

Таким образом аферист (никакой компании у которого на самом деле не было) присвоил средства 81 доверчивого вкладчика на общую сумму около 12 миллионов гривен.

После того как «основатель финансовой пирамиды» был уличен в мошенничестве, он начал скрываться, но полицейские разыскали его и задержали.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу с правом внесения залога в размере 20 миллионов гривен, которым он не воспользовался. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Правоохранители просят одесситов, вовлеченных в денежную пирамиду и понесших убытки, сообщить в полицию по номеру 102 или дежурной части – (04877) 9 49 71.

Также полицейские предостерегают: чтобы не попасть в подобные аферы, будьте осторожны, проверяйте легальность компаний, наличие лицензионных и разрешительных документов, избегайте схем, где прибыль зависит от привлечения новых участников. Если заподозрили, что имеете дело с аферистами, обращайтесь в правоохранительные органы.

Ранее в полиции сообщили, что жительница Белгород-Днестровского района предстанет перед судом за обман трех граждан, которым она не заплатила за приобретенный скот.

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