Ключевые моменты:

Участники организованной преступной группы присвоили почти 4 млн грн бюджетных средств, выделенных на закупку укрытий для учебных заведений в Одесской области;

К организации преступной схемы причастен директор компании, специализирующийся на производстве и продаже бетона и бетонных изделий;

Также в схеме были задействованы и представители органов местного самоуправления;

Как действовала преступная схема;

Организатору преступной группы, трем исполнителям и должностному лицу коммунального учреждения объявили подозрение.

Как сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ), ранее организатору этой схемы и одному из исполнителей детективы БЭБ уже сообщили о подозрении в причастности к присвоению более 14 млн грн бюджетных средств, выделенных на закупку подобных укрытий в Киевской области.

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По данным Нацполиции, к организации преступной схемы причастен директор компании, специализирующийся на производстве и продаже бетона и бетонных изделий. В качестве сообщников он привлек должностных лиц еще нескольких фирм.

Также в схеме были задействованы и представители органов местного самоуправления. Они способствовали, чтобы коммерческая структура выигрывала тендеры на закупку быстровозводимых защитных сооружений гражданской защиты и подписывали официальные документы, зная все нюансы сделок и поставленных укрытий.

«При этом должностные лица частной компании до объявления тендера производили тендерную документацию с дискриминационными условиями и предоставляли заказчикам для публикации на площадке публичных закупок Prozorro. Это свидетельствует об искусственном создании условий для победы конкретного участника публичной закупки», – отмечают в БЭБ.

Следствие установило, что во время проведения закупок быстровозводимых защитных сооружений должностные лица частной компании, занимающиеся их изготовлением, по предварительному сговору с должностными лицами органов местного самоуправления, осуществили поставки и монтаж укрытий гражданской защиты, не отвечающих требованиям строительных норм (ДБН) и прочим стандартам (ДСТУ). В частности, при изготовлении укрытий использовался бетон низшего класса и в целом они не обладали защитными свойствами.

Кроме того, не проводились контрольные испытания укрытий перед их поставкой и монтажом, а существующие выводы основывались исключительно на теоретических исследованиях. Также в тендерной документации были указаны нормы ДБН, которые на дату заключения договоров не действовали. А чтобы это скрыть, вносили фиктивные сведения в официальные документы.

В настоящее время организатору преступной группы, трем исполнителям и должностному лицу коммунального учреждения объявили подозрение в присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Им может грозить до 12 лет лишения свободы.