Ключевые моменты:

Орден Даниила Галицкого получил только один человек в списке — мэр Черноморска Василий Гуляев.

Награды приурочены ко Дню местного самоуправления — всего отмечены 38 должностных лиц.

Награждение Василия Гуляева орденом Даниила Галицкого

Офис президента обнародовал указ, согласно которому Владимир Зеленский наградил городского голову Черноморска Василия Гуляева орденом Даниила Галицкого. Награждение приурочено ко Дню местного самоуправления и отмечает личный вклад должностных лиц в развитие государства, работу громад и выполнение обязанностей в условиях войны.

Всего государственными наградами — орденами, медалями, званиями — отмечены 38 человек, однако именно Гуляев стал единственным, кто получил орден Даниила Галицкого.

Справка ОЖ

Василий Гуляев — украинский политик, народный депутат VIII созыва (2014–2019), с 2020 года занимает должность городского головы Черноморска. Ранее был связан с политической силой «Возрождение», руководил ее областной организацией, однако в 2019 году вышел из партии.

Гуляев также входил в число депутатов, подписавших представление, по которому Конституционный суд отменил статью об уголовной ответственности за незаконное обогащение — норму, обязывавшую чиновников объяснять происхождение доходов.

Орден Даниила Галицкого — государственная награда Украины, которой отмечают военнослужащих, представителей силовых структур и государственных служащих за значительный личный вклад в развитие страны и добросовестное служение народу.

