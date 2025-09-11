Ключевые моменты:

На 16-м Одесском международном кинофестивале зрителей ждут национальная украинская и международная европейская конкурсные программы с лучшими работами последних лет.

Помимо них, подготовлены специальные блоки об экологии и животных во время войны, о культурной жизни Одессы, европейские фильмы — лауреаты кинопремий и кино с сатирическим взглядом на важные темы.

В программу войдут резонансные документальные и художественные фильмы из Украины и Европы, в том числе работы о Кире Муратовой, одесском андеграунде и спасении животных.

ОМКФ-2025 объявляет новые программы

Программа 16-го Одесского кинофестиваля будет включать основные конкурсные секции: национальную украинскую и международную европейскую, спецпоказы и особую тематическую программу, которая разделена на отдельные блоки:

Секция «Все создания — большие и малые» , посвященная Дню защиты животных и экологическим вызовам во время войны;

, посвященная Дню защиты животных и экологическим вызовам во время войны; Блок «Одесский акцент» , открывающий культурную жизнь города и одесский андеграунд;

, открывающий культурную жизнь города и одесский андеграунд; Инициатива «Лучшее из Европы» , которая впервые в Украине соберет победителей европейских кинопремий;

, которая впервые в Украине соберет победителей европейских кинопремий; Программа «Человеческая комедия», где сложные темы раскрываются через иронию и сатиру.

В показы войдут громкие международные и украинские ленты: документальные фильмы о спасении животных во время войны, экологические репортажи, работы о Кире Муратовой и мире одесского андеграунда, а также победители престижных европейских наград — от Австрии и Испании до Дании и Чехии.

С перечнем фильмов, которые будут представлены, можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, из-за полномасштабного вторжения Одесский кинофестиваль временно сменил локацию. 15-й ОМКФ также состоялся в Киеве, где было показано 12 картин на трех локациях. В 2023 году фестиваль принимали Черновцы, а в Одессе состоялись только специальные показы. В 2022 году ОМКФ проходил в специальном формате в нескольких странах мира.

