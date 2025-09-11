Ключевые моменты:
- На 16-м Одесском международном кинофестивале зрителей ждут национальная украинская и международная европейская конкурсные программы с лучшими работами последних лет.
- Помимо них, подготовлены специальные блоки об экологии и животных во время войны, о культурной жизни Одессы, европейские фильмы — лауреаты кинопремий и кино с сатирическим взглядом на важные темы.
- В программу войдут резонансные документальные и художественные фильмы из Украины и Европы, в том числе работы о Кире Муратовой, одесском андеграунде и спасении животных.
ОМКФ-2025 объявляет новые программы
Программа 16-го Одесского кинофестиваля будет включать основные конкурсные секции: национальную украинскую и международную европейскую, спецпоказы и особую тематическую программу, которая разделена на отдельные блоки:
- Секция «Все создания — большие и малые», посвященная Дню защиты животных и экологическим вызовам во время войны;
- Блок «Одесский акцент», открывающий культурную жизнь города и одесский андеграунд;
- Инициатива «Лучшее из Европы», которая впервые в Украине соберет победителей европейских кинопремий;
- Программа «Человеческая комедия», где сложные темы раскрываются через иронию и сатиру.
В показы войдут громкие международные и украинские ленты: документальные фильмы о спасении животных во время войны, экологические репортажи, работы о Кире Муратовой и мире одесского андеграунда, а также победители престижных европейских наград — от Австрии и Испании до Дании и Чехии.
С перечнем фильмов, которые будут представлены, можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, из-за полномасштабного вторжения Одесский кинофестиваль временно сменил локацию. 15-й ОМКФ также состоялся в Киеве, где было показано 12 картин на трех локациях. В 2023 году фестиваль принимали Черновцы, а в Одессе состоялись только специальные показы. В 2022 году ОМКФ проходил в специальном формате в нескольких странах мира.
Читайте также: ОМКФ-2025 в Киеве: одесский фестиваль презентовал постер с «нервной системой страны»