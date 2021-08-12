Живые истории Одессы: один день из жизни слонихи Венди

Ежегодно 12 августа в мире отмечают День слонов. Это величественное и умное животное обитает в Африке и Азии. Но и в Одессе есть своя слониха — строптивая и артистичная Венди.

Слониху Венди знают и любят все посетители городского зоопарка и называют «самой большой одесситкой». А вот чем живет и увлекается Венди, как проводит свой досуг и почему до сих пор без пары, нам рассказал директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

Слоны как люди: любят, чувствуют и страдают

— Игорь Владимирович, расскажите, как слоны попадают к нам?

Есть разные пути. Венди родилась в 1978 году в джунглях Индии. Это дикая слониха. Она была совсем маленькой, когда вместе с Таруном (муж слонихи. — Прим. ред.) попала в цирк Чехословакии. Но для цирка слонята оказались слишком агрессивными и их признали «непригодными». А в возрасте трех лет Венди и Тарун переехали жить в Одесский зоопарк. Вместе они прожили 26 лет (в 2008 году Тарун скончался от продолжительной болезни. — Прим. ред.).

— Откуда такое имя?

— Тарун и Венди уже приехали с такими именами. Когда придумывали имена для их детенышей, я лично участвовал в этом процессе. Самого первого слоненка мы назвали Фантиком, от немецкого слова «элефант», то есть слон. Хотя полное имя «Фансим» — производное от слова «Самсон», то есть сильный, большой. Второй слоненок — дочь Тенди, ее имя получили, объединив имена Тарун и Венди. А вот Дюк назван в честь нашего Дюка Ришелье.

— Сколько в среднем живут слоны?

— Слоны как люди — в среднем могут прожить 60-70 лет. Они немного быстрее взрослеют. Но дело даже не в этом. Слоны очень социальные животные, им в одиночестве очень тоскливо. Им нужен партнер — не только для размножения, но и для общения. Вот и Венди не должна быть одна. Как-то мы пытались получить из Индии слона. Нашли даже человека, который согласился на своем пароходе перевезти животное. Но, к сожалению, ничего не получилось. Мы даже хотели искусственно оплодотворить Венди. Вызывали специалиста из Германии. Но это было невозможно, потому что наша слониха не ручная и строптивая. А усыпить ее — значит убить. Поэтому мы от идеи отказались. Сейчас Венька еще фертильна, и за свою жизнь она родила троих слонят. А это единственный случай размножения слонов в Украине.

— Где сейчас дети Венди?

— Первого слоненка Фантика она родила в 1992 году. Правда, сразу же отказалась от него. Такое бывает. С первых дней своего существования Фантик не знал маминой ласки. Слоненок рос в квартире нашей сотрудницы. А в возрасте двух-трех лет его продали в цирк Австрии. В 1998 году родилась Тенди. К этому детенышу у слонихи сразу проснулись материнские чувства — она сама о ней заботилась. Когда Тенди было около двух лет, ее продали в Харьковский зоопарк. Недавно Тенди умерла — у нее были проблемы с ногами. Третий слоненок — Дюк — родился в 2004 году. Его продали в какой-то украинский цирк. Но я слышал, что он погиб еще совсем молодым.

Ранее мы рассказывали о том, что в Одесском зоопарке открыли больницу для зверей и птиц.

— Что нужно слону для счастливой жизни в зоопарке?

— У слона должна быть пара. А еще лучше, если это группа слонов. Для них это важно. Также в зоопарке у слона должны быть друзья среди людей. Со слоном нужно разговаривать, налаживать отношения, уважительно вести себя, вот как с человеком, — понимать его. Слон любит, чтобы в нем видели личность, друга.

И наша Веня — очень умная и контактная, она ничуть не глупее человека. Она понимает, когда в ее честь устраивают праздник, когда ее угощают сладостями, она очень любит внимание толпы. У нее даже есть свое своеобразное чувство юмора. К примеру, она ждет, когда много народу соберется, загребает песок и швыряет его в людей. Люди визжат, а Венди радуется — ей весело. Ну и нашим гостям это нравится, как ни странно.

Слоны в Одессе живут уже 70 лет

Слоны в Одесском зоопарке появились в 1950 году, и первой из них стала слониха по имени Дели. А через пять лет в зоопарк привезли ее юных соседей — слонят Рави и Шаши, которые были подарком от премьер-министра Индии Джавахарлала Неру. Через некоторое время Рави и Шаши уехали в другие зоопарки, а в 1973 году умерла Дели.

Затем Одесский зоопарк пополнился слонами Венди и Таруном, которые стали семейной парой и произвели на свет в разное время еще троих слонят — Фантика, Тенди и Дюка.

Быт и досуг Венди: что любит и чем увлекается

— Игорь Владимирович, как слонам живется в нашем климате?

— В силу того что слон — животное крупное, он переносит холод немного легче, чем другие. Главное, чтобы зимой слоновник был теплым. К примеру, когда морозы, мы Венди закрываем. Но если температура плюсовая, она выходит на улицу, пробует снег «на вкус». Во время летней жары мы организовываем ей доступ к воде. А так наш климат никаких проблем для слона не представляет.

— Как Венди проводит свой день?

— Венди подстраивается под работу зоо­парка. Просыпается где-то в 7.00. В это же время к ней приходит кипер (человек, занимающийся уходом за животными). Затем ее кормят. Кстати, Венди ест два, иногда три раза в день. А в праздничные дни она может есть и четыре раза. Мы готовим для нее фруктовые и овощные торты, которые слониха весело поедает на публике. Людям это особенно нравится. Далее, если это лето и на улице жара, где-то в 12.00 мы купаем Венди. На это уходит от 20

до 40 минут. Потом у нее обед.

Любит Венди и пошалить в течение дня. Может отобрать у сотрудника зоопарка рабочую тачку и с ней играть: стучать, грохотать, ломать. Конечно, мы даем Венди и какие-то игрушки. Но не все. Как-то Веня, играя, съела кусок шланга — метра четыре. Было, стянула доску и тоже ее съела. Но это пошло ей на пользу — древесина хороша для моторики желудка. Засыпает Венди, когда посетители расходятся и зоопарк закрывается.

— У Венди есть любимые косметические процедуры?

— У Венди есть свой бассейн (он находится в задней части слоновника). Она туда заходит пару раз в день и может там поплескаться. А когда жарко, мы можем ее еще поливать водой. Она очень любит это дело — танцует под струей, подставляет различные части тела, поднимает ножки. А потом ложится и валяется в песке. А вот зимой важна гигиена помещения, от этого зависит здоровье слона.

— Насколько дорого содержать слона?

— Удовольствие это не из дешевых — на кормление Венди в месяц уходит

70 тысяч гривен. К примеру, в день она съедает около ста килограммов корма. В ее рационе и веточный корм, и сено, и зеленая масса, и фрукты, и овощи, и немного хлеба. Любимые лакомства — арбузы и дыни.

Как слон на Привозе пообедал

Когда-то давно на Привозе произошел курьезный случай, о котором с удовольствием писали одесские газеты. Одного из слонов Одесского зоопарка перевозили на новое место обитания — в Симферополь. Едва его вывели на улицу, чуткий «нос» животного учуял аппетитные запахи, которые доносились из Фруктового пассажа, и слон решил перекусить перед дальней дорогой. Как писала пресса, он «с аппетитом съел несколько яблок, достал хоботом из бочки соленые огурцы, отведал несколько кочанов свежей капусты, полакомился сушеными фруктами». В конце концов, животное удалось утихомирить и доставить на железнодорожную станцию.

Ранее мы рассказывали о пополнении в Одесском зоопарке.