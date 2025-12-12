«Одесская жизнь» подготовила для вас свежую подборку шуток и мемов – идеальный способ зарядиться позитивом в эту пятницу. И сегодня вас ждут «остров невезения», ёлка эконом-класса и предновогодняя «замануха». Готовы? Тогда поехали!
А начнем, пожалуй, с актуальных новостей. Слышали про «остров невезения»? В океане, само собой!
Как говорится, интеллект не пропьёшь:
А между тем, до нового года осталось уже даже не месяц…
Нет денег на большую ёлку? Не проблема – есть и эконом-вариант:
Кстати, напомним: в Одессе стартовала продажа живых ёлок
А кое-кто уже ждёт-недождётся…
А кто-то весьма умело создает предновогодний вайб:
Особенности современной зарядки:
Ну а что еще остается?..
А между тем, нам обещают меньше отключений уже в эти выходные.
Хорошего всем нам дня! И побольше света – если не в доме, то в душЕ!