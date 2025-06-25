Директор Одесского зоопарка снова ловил редкую змею – на этот раз в Совиньоне

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Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков снова ловил змею – на этот раз во дворе дома в Совиньоне;

Всем, кому может понадобиться помощь в поимке змей, директор зоопарка напоминает свой телефон.

Об этом он рассказал накануне на своей странице в Facebook.

«Позвонили по телефону люди из Совиньона. Снова змея во дворе дома. Желтобрюхий полоз, Красная Книга Украины, неядовитый, очень красивый», – написал директор зоопарка.

При этом он напомнил свой номер телефона – 068 140 45 39, по которому к нему могут обращаться все, кому понадобится его помощь, например, в поимке змей.

Напомним, Игорь Беляков уже не раз выходил на «змеиную охоту», спасая как одесситов, так и жителей окрестных населенных пунктов от змей, которые у большинства людей вызывают панический страх.

Также «Одесская жизнь» писала о том, что дом директора Одесского зоопарка в Овидиополе был полностью уничтожен российским дроном во время атаки в ночь на 16 мая этого года. Тогда помощь неравнодушных людей понадобилась уже ему самому: в момент «прилета» потерялись домашние питомцы – два кота и собака. К счастью, спустя несколько дней всех животных удалось найти и целыми и невредимыми вернуть домой.