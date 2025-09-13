Ключевые моменты:

Андрей Козаченко – мастер дрымбы, воин ВСУ и бывший тату-мастер – создает инструменты из гвоздей, ключей и других простых материалов;

Ученики Андрея – по всему миру, он проводит бесплатные мастер-классы и записал первые украиноязычные видеоуроки;

Андрей ведет свою «культурную войну» против русификации и за сохранение идентичности.

В глазах – огонь настоящего патриота

Из его рук выходят дрымбы из гаечных ключей, гвоздей и даже пластика, а в глазах – огонь настоящего патриота, который самостоятельно освоил ремесло, чтобы возродить украинское наследие. Разговор с Андреем – это водоворот эмоций: от детского изумления перед «диковинкой» до болезненных размышлений о языке, войне и идентичности.

Андрей Козаченко – коренной киевлянин, столяр по образованию, но жизнь бросала его в разные водовороты. После армии занимался кузовным ремонтом автомобилей в престижных сервисах, затем – татуировками, путешествовал по Индии и Израилю. А теперь – дрымбы и дроны.

– Меня затянули дрымбы. Но еще у меня появилось одно ремесло, уже военная специальность: был пехотинцем, а стал теперь инструктором и техником по изготовлению дронов, – рассказывает он.

Его путь к дрымбе – магия самопознания. Никогда не занимался музыкой, не знал нот, но однажды на фестивале под Киевом увидел инструмент у торговца.

– Я был такой же дикий, как многие, кто меня сейчас встречает. Спрашивают: это что, от чукчей? Это же какое-то чудо. Думают, что это то, что у нас еще с советских времен, мы же только знали, что где-то далекие северные края, чукча, юрта – и все, – делится Андрей. Попробовал играть – не получилось, но через месяцы решил сделать сам.

– Я решил попробовать сделать инструмент своими руками. Думаю, о, мне же интересно, я сам себе такие вызовы в жизни ставлю.

С YouTube, без учителя, из гвоздей и ключей – первые инструменты родились в мастерской. Первые свои инструменты начал делать из самого простого и доступного материала, который можно было достать, чтобы быстро начать. Это… строительные гвозди.

«Инструмент настолько сложный, что очень простой»

История Андрея – о том, как простые звуки дрымбы могут лечить душу, возрождать культуру и бороться за идентичность. В его руках инструмент становится мостом между шаманским прошлым, магией и современной борьбой. А когда он играет – мир на миг замирает в медитации, напоминая: победа начинается с вибраций сердца.

Эмоциональный пик – когда Андрей говорит об игре на дрымбе.

– Вот в этом вся магия инструмента: он настолько сложный, что очень простой. Он сложный в том смысле, что это прямо такая магия, шаманизм, что-то далекое и глубинное, но на самом деле играть на нем не сложно, – объясняет он.

Он научился играть сам, комбинируя звуки в импровизации, а теперь учит других – бесплатно на фестивалях, через уроки на YouTube на украинском языке.

– Я сделал видеоуроки на YouTube на украинском языке. Был первым, кто это сделал вообще в Украине, потому что на украинском языке не было ни одного видеоурока.

Его ученики – по всему миру, сотни людей. На фестивалях – очереди:

– Все подходят, я чему-то научил, спасибо-спасибо, пошли следующие, следующие, так через себя пропустил пару десятков людей точно.

Но за этим энтузиазмом – боль войны.

– Я начинал свою службу в 2022-м году. Это была ТРО. Наши боевые задачи были – аэропорт Киев, первый выход, второй выход – это Ирпень, и потом пять месяцев на Харьковщине я был.

Дрымба стала для него спасением от ПТСР.

– Хочу отметить, что это не просто музыкальный инструмент, у него есть еще очень интересные свойства лечебного инструмента. Дрымбу же издавна использовали наши украинские мольфары. Учитывая, что мы работаем не только ротовой полостью, но еще можно использовать практики дыхания, которые помогают, скажем, правильно циркулировать крови во внутренних органах. И эти вибрации со звуками, когда доходят до мозга, имеют очень успокаивающий эффект.

Его собственный оберег и собственная война

Его инструменты – обереги с рунами, символами, для военных – с защитными знаками.

– Я специально делаю некоторые инструменты, у меня много военных заказывают, я делаю там защитные символы, старославянские, и разные интересные изображения.

На фронте с ним были два собственных талисмана-дрымбы. А на коже у Андрея – тату с птицей и дрымбой.

Андрей рассказывает, что ведет еще и собственную войну: против русификации, за возрождение дрымбы как национального украинского наследия.

– Еще до войны, когда написал в соцсетях про дрымбу, наш украинский варган, мне много из Москвы писали: ты что такое говоришь? Это русский инструмент, как ты смеешь? Они эту культуру у хакасов, у алтайцев сами украли, перетянули на себя одеяло, а потом мне еще делают замечания.

Он разорвал связи с российскими мастерами в 2022-м.

– Понял: надо терять эту связь, и я не хочу с ними ничего иметь общего. Я продвигаю наш украинский инструмент.

В Одессе он чувствует себя «немного не своим» из-за доминирования русского языка.

– К сожалению, я замечаю, что у вас все же русскоязычных немного больше. Не все перешли, не все еще понимают ценность этого перехода и важность, чтобы сохранить нашу национальную идентичность.

Сам он перешел на украинский два года назад, показывая пример:

– Хотел своим примером показать и, возможно, намекнуть, что давайте, пора уже. И этот культурный фронт поддержать, и я это делаю. У меня идет двойная культурная война. Пожелал бы поскорее все же перейти на государственный язык и показать всем тем, кто хочет присвоить себе Одессу, называя ее «русским городом». Чтобы она никогда не стала никаким русским городом!»…

Фото автора