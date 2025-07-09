Ключевые моменты:

Выделено 5 млн грн из бюджета Одессы на новый котел для зоопарка.

Обогрев зимой необходим слонихе Венди, экзотическим птицам и другим животным.

Готовится проект развития зоопарка, прежняя программа «Зоопарк 100» заморожена.

Как сообщила депутат Одесского горсовета Анастасия Большедворова, старый котел, который обеспечивал тепло для животных и административных помещений, вышел из строя в марте и не подлежит ремонту. Особенно остро вопрос стоит для теплолюбивых обитателей зверинца — слонихи Венди, экзотических птиц и других животных, которые не переносят холод.

По словам директора зоопарка Игоря Белякова, сейчас ведётся подготовка проектно-сметной документации. Новый котел — единственно возможный вариант в текущих условиях.

“Новый котел будет твердотопливный, потому что пока ничего другого поставить в зоопарке мы не можем,” — отметила депутат.

Однако отопление — не единственная проблема зверинца. Необходима реконструкция кормоблока, замена морозильных установок, восстановление сенохранилища, повреждённого в результате прилёта, а также расширение и модернизация старых вольеров, которые морально устарели.

Большедворова отметила, что рабочая группа займется разработкой проекта развития зоопарка. До войны существовала программа «Зоопарк 100», но её реализация была приостановлена.

Напомним, дом директора Одесского зоопарка в Овидиополе был полностью уничтожен российским дроном во время атаки в ночь на 16 мая этого года. Тогда помощь неравнодушных людей понадобилась уже ему самому: в момент «прилета» потерялись домашние питомцы – два кота и собака. К счастью, спустя несколько дней всех животных удалось найти и целыми и невредимыми вернуть домой.