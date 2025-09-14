Ключевые моменты

В воскресенье, 14 сентября, ожидаются средние магнитные бури.

Некоторые люди могут ощущать общую слабость, усталость, раздражительность и головные боли.

Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в воскресенье, 14 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

По данным сайта Meteoprog.UA, сегодня магнитосфера Земли будут находиться в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается. Возможность малого геомагнитного шторма – 20%. Вероятность большого геомагнитного шторма – 5%.

Магнитные бури возникают в результате мощных вспышек на Солнце. В момент коронального выброса в пространство вырываются заряженные частицы – электроны и протоны, которые при приближении к Земле влияют на магнитосферу планеты. В зависимости от интенсивности бури влияние может быть незначительным или серьезным – вплоть до нарушения работы спутников, мобильной связи, GPS и навигации.

Влияние магнитных бурь на организм

Метеочувствительные люди во время магнитных бурь могут ощущать общую слабость, усталость, раздражительность, апатию, головокружение и другие неприятные симптомы. Также магнитные бури способны обострять хронические заболевания. Изменения магнитного поля влияют на работу сердца, сосудов и нервной системы, поэтому игнорировать прогнозы небезопасно.

Для вашего благополучия в эти дни специалисты рекомендуют: