Ключевые моменты:

Инцидент с русскоязычной песней на Хэллоуин-вечеринке в одесском ночном клубе Palladium получил продолжение.

Соучредитель клуба Валерий Твердовский пояснил, что диджей включил трек по просьбе посетителей.

После внутреннего расследования диджея временно отстранили от работы.

Администрация готовит внутренний приказ с перечнем исполнителей и треков, разрешенных для использования на мероприятиях.

По словам Твердовского, трек включил диджей по просьбе гостей. Он пояснил, что исполнитель песни – белорус, поэтому диджей посчитал, что композиция не подпадает под запрет.

После случившегося администрация клуба провела внутреннее расследование. Диджея временно отстранили от работы.

В Palladium также заявили, что теперь намерены разработать внутренний регламент с четким перечнем разрешенных исполнителей и композиций, которые можно использовать во время мероприятий.

«Мы поручили юристам изучить, какую музыку и каких исполнителей можно использовать в наших заведениях. После этого будет издан внутренний приказ, с которым ознакомят всех диджеев, администраторов и директора. Каждый подпишет документ и будет нести ответственность в случае нарушения», – отметил сооснователь клуба.

Напомним, ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер подписал совместный с военным командованием приказ, которым запрещена работа гостинично-ресторанного комплекса «Палладиум» на период проведения проверки по воспроизведению в нем русскоязычного контента.

Читайте также:

Источник: Суспільне