Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Ключевые моменты:

Работа клуба Palladium временно запрещена на период проведения проверки по воспроизведению русскоязычного контента.

Скандал возник после того, как диджей включил русскоязычную песню во время вечеринки, что вызвало возмущение и реакцию властей.

Детали

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер 4 ноября подписал совместный с военным командованием приказ, которым запрещена работа гостинично-ресторанного комплекса Palladium. Запрет будет действовать на время проведения проверки по воспроизведению в заведении русскоязычного контента.

Скандал разгорелся 1 ноября, когда в соцсетях распространилось видео с вечеринки в клубе Palladium, где диджей включил песню белорусских исполнителей на русском языке перед тысячной аудиторией. Этот инцидент вызвал волну возмущения, после чего в клуб прибыла полиция.

«Всем заведениям общественного питания, отдыха, развлечений и торговли на территории области подчеркиваю: соблюдение законодательства о государственном языке, культуре, общественном порядке и требованиях военного положения — является обязательным», — заявил Олег Кипер.

Глава ОГА поручил соответствующим департаментам и главам общин провести разъяснительную работу с предпринимателями и принять меры для предотвращения подобных нарушений в будущем. Всем заведениям общественного питания, отдыха и развлечений напомнили об обязательном соблюдении законодательства о государственном языке, культуре и требованиях военного положения.

