Ключевые моменты:

Анжелина Джоли пересекла украинскую границу пешком и не уведомила власти.

Во время поездки в Херсон один из ее охранников оказался в ТЦК.

Источники дают противоречивые версии случившегося: от «проблем с документами» до «банального визита в туалет».

Анджелина Джоли в Украине — визит в Херсон

5 ноября в сети появились фото и видео Анджелины Джоли, которая приехала в Херсон в рамках благотворительной программы. Актриса посетила местный роддом и детскую больницу, где пообщалась с врачами и пациентами.

По данным Politico, Джоли пересекла украинскую границу пешком и не предупреждала власти о своем визите. Украинские чиновники признались, что приезд звезды стал для них полной неожиданностью.

Джоли и военкомат — что на самом деле произошло?

Во время поездки в соседнем Николаеве якобы произошел инцидент: представители ТЦК остановили кортеж Джоли и задержали одного из ее охранников. По одной версии, у мужчины возникли проблемы с документами, и его доставили в военкомат.

Некоторые источники утверждают, что актрисе пришлось лично разбираться в ситуации, а в процессе даже звонили в Офис президента Украины.

Источники Суспільного в Сухопутных войсках сообщили, что одного из водителей кортежа попросили проехать в Южноукраинский ТЦК и СП. Между актрисой и представителями ТЦК не было конфликта, она воспользовалась туалетом в здании.

В Николаевском областном ТЦК и СП подтвердили факт инцидента в комментарии местному изданию НикВести. Там заявили, что после проверки документов участников группы перенаправили в отдел ТЦК Вознесенского района. Подробностей там не сообщили.

Другие СМИ сообщают, что охранник мог быть офицером запаса без отсрочки от мобилизации и сейчас остается в ТЦК. Официального подтверждения этому нет.

Украинские военные комментируют ситуацию с осторожностью, обвиняя медиа в искажении деталей. Тем временем местные телеграм-каналы сомневаются, что визит Джоли мог пройти «втихую», ведь о прибытии звезды обычно заранее знают все структуры безопасности.

«Каким образом уважаемые господа по линии ТЦК и ДПСУ (при пересечении границы) не сообщают выше о визите такой реально важной личности по территории нашей страны мне неизвестно. Что именно делала Джоли в ТЦК мне неизвестно — версию ТЦК что я услышал (а вы уже прочитали про туалеты) публиковать не буду. Если эта их версия будет (уже) опубликована — то можете паковать чемоданы на выход с должностей, потому что в этот бред сумасшедшего никто не поверит», — пишет известный телеграм-канал «Николаевский Ванек».

Ранее, в 2022 году, Джоли уже посещала Украину. Тогда она побывала во Львове, встречалась с пострадавшими от войны детьми и переселенцами, а также попадала под угрозу ракетного удара, из-за чего вместе с волонтерами спускалась в укрытие.

Читайте также: В Одессе женщину осудили за видео в TikTok о работе ТЦК