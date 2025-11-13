Ключевые моменты:

Чиновницу подозревают в публичном оправдании вооруженной агрессии РФ.

Следствие утверждает, что она распространяла пророссийские высказывания в Telegram.

Суд оставил женщину под стражей до января 2026 года с залогом более 1 млн грн.

Суд арестовал заместителя главы райадминистрации Одессы

Пересыпский районный суд Одессы взял под стражу заместителя председателя Пересыпской райадминистрации, ответственную за социальную защиту и политику. Женщину подозревают в публичном оправдании вооруженной агрессии России против Украины.

По данным следствия, чиновница имела доступ к государственной тайне, однако, по версии СБУ, в частной переписке в Telegram распространяла пророссийские сообщения.

Так, 6 октября, в день рождения Владимира Путина, женщина поздравила его, отметив, что у них «общий день рождения» и назвала это «днем великих людей».

А 12 ноября 2024 года она поддержала публикацию пророссийского канала «Приднестровец», написав: «В эту инфу я верю. А спецоперация — это свержение киевского режима».

Во время обысков следователи изъяли переписку, которая, по мнению прокуратуры, подтверждает пророссийские взгляды чиновницы.

На заседании суда подозреваемая просила не избирать меру пресечения в виде ареста, ссылаясь на безупречную репутацию, уход за пожилой матерью и отсутствие намерений скрываться. Однако суд согласился с доводами следствия: чиновница может повлиять на свидетелей или продолжить распространять запрещенные высказывания.

Суд постановил взять женщину под стражу до 4 января 2026 года, установив залог в размере более 1 миллиона гривен. Если сумма будет внесена, подозреваемая обязана сдать документы для выезда за границу, не покидать Одессу без разрешения суда, сообщать об изменении адреса и не контактировать со свидетелями.

Читайте также: «Карлсон», «Тенор» и «Шлагбаум»: что происходит вокруг Энергоатома