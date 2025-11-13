Ключевые моменты:

Новый «МакДональдс» откроется в памятнике архитектуры — Доме Завадского на Европейской площади.

Реставрация проходит с сохранением всех архитектурных особенностей.

Компания обещает бережно адаптировать здание под ресторан и внести вклад в развитие города.

Новый «МакДональдс» в центре Одессы: что известно

В Одессе на Европейской площади, 1, в знаменитом Доме Завадского, готовят помещение для нового ресторана «МакДональдс». Это здание — памятник архитектуры национального и местного значения, известное как бывший отель «Петербуржский».

По информации начальника городского управления архитектурно-строительного контроля Александра Авдеева, все работы выполняются строго в рамках выданных документов. Проект предусматривает реставрацию и адаптацию помещений первого этажа и подвала, без изменения внешних размеров и фасада. Будет проведена внутренняя перепланировка и благоустройство прилегающей территории.

Документы на строительство:

Градостроительные условия выданы Департаментом архитектуры Одесского горсовета 18.04.2023.

Разрешение на строительные работы — выдано Государственной инспекцией архитектуры и градостроительства Украины 1 августа 2025 года.

Заказчик проекта — ООО «Фудмаркет».

Авдеев отметил, что аналогичные рестораны «МакДональдс» работают в исторических центрах мировых столиц — Лондона, Парижа, Вены, Праги и Рима. Компания сохраняет архитектурное наследие, не перестраивая старинные здания.

«То же самое и в Одессе — речь идет об адаптации исторического здания», — говорит чиновник.

Кроме того, «МакДональдс» остается одним из крупнейших налогоплательщиков в ресторанной отрасли Украины. Только в 2024 году компания перечислила в бюджет более 2,6 млрд грн, а также активно инвестирует в экономику и проекты, связанные с поддержкой обороны страны.

