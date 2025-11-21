Ключевые моменты:

Женщина выбежала на рельсы, пытаясь догнать козу.

Машинист подал сигналы и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

Трагедия на железной дороге

В Подольском районе Одесской области днем 20 ноября произошла трагедия. Около 16:00 неподалеку от станции Слободка грузовой поезд сбил 59-летнюю местную жительницу и ее козу. Сообщение о происшествии поступило в полицию от диспетчера железной дороги.

По данным Нацполиции, женщина выбежала на пути, пытаясь поймать животное, которое внезапно убежало. При этом она не отреагировала на звуковые сигналы машиниста. Машинист применил экстренное торможение, однако остановить поезд вовремя не удалось — столкновение оказалось неизбежным. Женщина и коза погибли на месте.

На месте работала следственно-оперативная группа. После уточнения всех деталей происшествие получит правовую квалификацию.

Еще одно трагическое событие произошло в четверг, 20 ноября, на Днестровском лимане в районе села Николаевка Одесской области: здесь утонули рыбаки. А в Киевском районе Одессы трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на седьмом этаже.

