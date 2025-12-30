Ключевые моменты:

Пожар произошел утром в жилом доме в селе Сухолужье.

Во время тушения спасатели обнаружили погибшего мужчину.

Причиной возгорания стало курение в постели.

Гибель человека из-за курения в постели

Сегодня утром в селе Сухолужье Белгород-Днестровского района загорелось домашнее имущество в жилом доме. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

Пожар удалось быстро ликвидировать, огонь не распространился на большую площадь. Однако во время тушения сотрудники ГСЧС обнаружили погибшего мужчину. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

По предварительной информации, причиной трагедии стала неосторожность при курении в постели. Спасатели в очередной раз напоминают: пренебрежение правилами пожарной безопасности может привести к тяжелым последствиям и стоить жизни.

Напомним, на прошлой неделе сгорела квартира на улице Академической в Приморском районе Одессы. В огне погибли три человека, еще пятерых удалось спасти.

