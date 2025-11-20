Ключевые моменты:

Пьяный водитель ВАЗа начал убегать от полиции и перевернул авто.

Машину отбросило на тротуар, где шла женщина с коляской — пострадала только мать.

Водитель оказался превышающим норму алкоголя более чем в 8 раз.

ДТП в Балте: пьяный водитель сбил женщину с коляской

В среду, 19 ноября, в городе Балта Подольского района произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ в состоянии алкогольного опьянения заметил полицейский патруль и попытался скрыться.

Во время попытки побега он грубо нарушил правила дорожного движения, не справился с управлением и перевернул автомобиль. Машину отбросило на тротуар, где в этот момент шла 32-летняя женщина с детской коляской.

Авто сбило женщину — она получила травмы и была доставлена в местную больницу. Врачи сейчас оценивают ее состояние. К счастью, младенец не пострадал, его передали родственникам.

Сам водитель и его пассажир остались невредимыми. Проверка показала, что в его крови было 1,7 промилле алкоголя, что превышает допустимый уровень более чем в восемь раз.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины, касающейся нарушений ПДД водителем в состоянии опьянения.

Ранее мужчина, перебегавший дорогу в неположенном месте на трассе Одесса-Киев, погиб под колесами сразу нескольких грузовиков.

