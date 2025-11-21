Ключевые моменты:
- Трагедия произошла 20 ноября 2025 года в районе села Николаевка на Днестровском лимане.
- Спасатели извлекли из воды тела двух погибших рыбаков.
- Поиски третьего мужчины продолжаются.
- Следствие устанавливает обстоятельства происшествия.
Как сообщили накануне в областном управлении ГСЧС, в Службу спасения сообщили о найденной перевернутой лодке и телах двух погибших в тростнике.
Впоследствии спасатели совместно с правоохранителями извлекли из воды тела двух мужчин. Поиски третьего продолжаются, в том числе при помощи дронов.
Напомним, подобный случай имел место в октябре на Хаджибейском лимане, где в селе Холодная балка спасатели нашли тело одного из двух пропавших в акватории лимана рыбаков. Тело второго мужчины тогда так и не обнаружили.
Сегодня, 21 ноября, происшествие прокомментировали и в областном управлении полиции.
По информации правоохранителей, о случившемся вчера, 20 ноября, их известил диспетчер лодочной станции.
Предварительно выяснилось, что трое пожилых мужчин приехали на лиман порыбачить, и несколько дней арендовали дом. Утром в день отъезда, плывя на лодке к причалу, рыбаки перестали выходить на связь с диспетчером, а позже работники станции обнаружили неподалеку от причала их лодку и тела двух рыбаков.
Поиски третьего мужчины продолжаются и сегодня.
В полиции также сообщают, что сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «несчастный случай».
Тела мужчин направят на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.
Идет следствие.
