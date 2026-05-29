Ключевые моменты:

Сезонный запрет для фур стартует 8 июня и будет активироваться при температуре воздуха от +28°C.

Под ограничения попадают машины весом более 24 тонн и с осевой нагрузкой свыше 7 тонн.

Для спецтранспорта, военных, гуманитарных и скоропортящихся грузов сделают исключение.

По информации Одесской областной военной администрации, решение принято ради сохранности дорожного полотна общего пользования на основании законов Украины «О дорожном движении», «Об автомобильных дорогах» и постановления Кабмина №879.

Почему вводят ограничения

Специалисты Службы восстановления и развития инфраструктуры поясняют, что в условиях сильного летнего зноя асфальтобетонное покрытие сильно нагревается и теряет свою прочность. Если в это время по трассам продолжат массово ездить тяжелые грузовики, на дорогах моментально образуется глубокая колея, наплывы и другие серьезные разрушения.

Также напомним, что из-за аварийно-ремонтных работ на железнодорожном переезде с 08:00 30 мая до 20:00 31 мая на автодороге Н-33 Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши возле поселка Великодолинское временно перекроют движение транспорта.

Кого не коснутся запреты

В ОВА подчеркнули, что блокады критически важных перевозок не будет. Ограничения движения в жару не затронут транспорт, который транспортирует:

военные и оборонные грузы;

живую птицу и животных;

скоропортящиеся продукты питания;

опасные грузы;

спецтехнику, которая используется для ликвидации последствий ЧС.

На государственных автомагистралях региона уже начался монтаж соответствующих дорожных знаков и предупреждающих информщитов. Водителей просят заранее планировать свои летние маршруты с учетом температурного режима.

Читайте также: Большой ремонт за 1,7 млрд грн: в Одесской области обновят трассы на Пивденный, Кишинев и Вознесенск.