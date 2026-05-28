Ключевые моменты:

В Любашевке открыли музей «Бойковщина», посвященный депортированным жителям Карпат

Бойки из Агафиевки исполняли старинные колядки и повстанческие песни прямо в мае

89-летний диссидент Олекса Ризныкив вспомнил советские репрессии и русификацию

В музее хранят рушники, старинную одежду и вещи, спасенные даже с фронтового Донбасса

История бойков на Одесчине началась с принудительного выселения. В 1951 году тысячи украинских семей силой вывезли из карпатских сел в степные районы юга Украины. Часть из них поселилась на Одесчине, где десятилетиями сохраняла свои песни, говор и память об утраченном доме.

Журналист «Одесской жизни» Юрий Федорчук побывал на открытии музея «Бойковщина» в Любашевке и пообщался с краеведом Валерием Бондаренко и бывшим политзаключенным Олексой Ризныкивым о памяти, депортации и украинской культуре, которую людям удалось сохранить даже вдали от Карпат.

В Агафиевке пели бойковские колядки… в мае

Когда в музейной светлице зазвучала повстанческая песня, ее подхватил 89-летний диссидент и поэт Олекса Ризныкив — бывший политзаключенный мордовских лагерей.

Так в Любашевке открывали два новых музейных пространства — «История образования Любашевщины» и «Бойковщина». Оба музея — инициатива краеведа, историка-этнографа лицея №2 Валерия Бондаренко.

О том, как проходило открытие, об истории бойков и почему колядки зазвучали в мае, — читайте в материале «Одесской жизни».

«Культура и образование — тоже фронт»

Инициатором создания музеев стал историк-этнограф Валерий Бондаренко. Именно он пригласил в Любашевку творческую делегацию из Одессы — языковеда и диссидента Олексу Ризныкива, декана факультета истории и философии ОНУ имени Мечникова Вячеслава Кушнира, писателя Ивана Ниточко с его внучкой и соавтором Марией Вернигорой, а также представительницу Департамента культуры Одесской ОВА Ярославу Ризныкив.

Во время встречи говорили о репрессиях, русификации, депортациях и роли культуры во время войны.

— Россия против Украины осуществляет не только физический, но и культурный геноцид. Поэтому культура и образование — это тоже фронт, который помогает нам держаться, — сказала Ярослава Ризныкив.

Последнее стихотворение на русском — на суде

Для Олексы Ризныкива эта тема — личный опыт.

89-летний поэт дважды подвергался репрессиям советской власти, как он с горечью отметил, лишь за то, «что был украинцем». Впервые в 1960 году получил полтора года лагерей за написание и распространение листовки с призывом «Долой фашистскую диктатуру партии». Во второй раз — за «антисоветскую агитацию и пропаганду»: выступал против русификации, поддерживал репрессированных друзей и распространял самиздат. В общей сложности он провел в лагерях более семи лет.

— До тюрьмы я больше писал по-русски, потому что учился в русскоязычной школе в Первомайске. Был таким себе «хохлоцапом», — с улыбкой вспоминает Олекса. — А уже за решеткой понял, кто я есть, сказав себе, что я уже не Леша, а Алексей.

На суде писатель в последний раз прочитал стихотворение на русском языке — о другой жизни.

За пять с половиной лет в лагерях строгого режима Олекса Ризныкив много писал и читал. И даже накопил восемь чемоданов украиноязычных книг. Его первые стихи увидели свет в 1977 году в зарубежном журнале «Сучасність». Стихи передал в издание сокамерник Ризныкива Арье Вудка, выучив их наизусть перед освобождением.

Майский вертеп от агафиевских бойков

Отдельной историей стал рассказ о бойках — этнографической группе украинцев, которых в 1951 году принудительно выселили с территории современной Польши в южные области УССР. Несмотря на переселение, бойки сохранили свою культуру и традиции. Именно им посвящен новый музей «Бойковщина», открытый в этнографическом музее «Оберег».

На его открытие приехала колоритная делегация старожилов-бойков из Агафиевки во главе со старостой Натальей Бабец. Музей открыли Иван Ниточко вместе с агафиевцами Федором Грициком и Дарьей Асафайло, которая на днях отметит 90-летие.

Во время открытия они исполняли старинные колядки и народные песни. Старинную колядку «Ой, лелия, лелия!», насчитывающую 32 куплета, исполнили хранительницы бойковских традиций Екатерина Крысь и Мария Дуньо под аккомпанемент сельского гармониста Ивана Удича. Когда же горцы запели повстанческую песню, ее сразу подхватил Олекса Ризныкив. Он объяснил, что знает ее еще со времен заключения в Мордовии, где сидел вместе с воинами УПА.

Экс-глава общественного объединения «Бойки Одесчины», писатель и исследователь Иван Ниточко, автор книги «126 дней: история последней депортации», напоминает: для многих семей эта травма остается болезненной и сегодня.

— С каждым годом становится меньше людей, которые могут рассказать о тех событиях. Хочется, чтобы эта память осталась следующим поколениям, — сказал он.

Школьные перья для гостей

Музей образования расположен в помещении отдела образования громады. Он посвящен этой сфере начиная с 1814 года, когда при новопостроенном храме Архистратига Михаила была открыта церковно-приходская школа. Здесь есть информация о Екатерине Ковалевой — первой учительнице, работавшей в Любашевке. Собрано немало вещей — от чернильной ручки и деревянной парты до первого школьного компьютера.

— В результате реформ мы потеряли немало учебных заведений, поэтому решили сохранить память о школах и учителях, которые там работали. Мы изготовили специальные стенды для каждой школы, где разместили всю историческую информацию, — рассказал Валерий Бондаренко и подарил гостям старинные металлические перья для ручек.

Какая вещь является самой ценной в музее рушников?

Валерий Бондаренко, как всегда, под сопровождение своего баяна провел экскурсию по рушниковой светлице в музее «Оберег», где хранится около 400 метров чудом спасенных орнаментов. По словам историка-этнографа Вячеслава Кушнира, уникальность коллекции в том, что она создана как минимум тремя поколениями местных мастериц.

Сам музей Валерий Бондаренко создает уже много лет. В коллекции — сотни рушников, старинная одежда, домашняя утварь, реманент и предметы быта. Некоторые экспонаты удалось спасти от уничтожения.

Одним из самых ценных предметов является вышитая рубашка, найденная в разрушенной школе на Донбассе. Ее привез сын Валерия Бондаренко Сергей, который воевал на фронте.

Когда Сергей вернулся из армии и начал преподавать школьникам предмет «Защита Украины», его на фронте добровольно заменил зять Валерия Бондаренко — Сергей Антоненко. Именно вместе с ним краевед обустраивал музейные пространства. Также оба мужчины регулярно пополняют этнографическую сокровищницу и школьный музей интересными экспонатами.

Семья выкупает на сайтах и спасает старинные вещи

Семья не только собирает экспонаты, но и выкупает старинные вещи на онлайн-аукционах. В музее большинство предметов можно брать в руки, примерять и использовать во время экскурсий.

Профессор Вячеслав Кушнир считает, что именно такие локальные инициативы помогают громадам сохранять историческую память во время войны.

— Мы должны знать свое прошлое, чтобы не допустить повторения зла. Сегодня это тоже часть борьбы за украинскую государственность, — говорит доктор исторических наук Вячеслав Кушнир.

В Любашевке эту борьбу ведут не только оружием или словами. Ее ведут также через музеи, песни, семейную память и старые вещи, которые удается сохранить для следующих поколений.

Справка «ОЖ»

Бойки — самобытная этнографическая группа украинцев, которые с давних времен населяют горный регион Карпат (Бойковщину) — неотъемлемую часть украинского этноса, сохранившую уникальные традиции, культуру и диалект.

В 1944–1946 годах произошло принудительное переселение бойков с их этнических земель в Польше (часть исторической Бойковщины) в УССР.

По советско-польскому обмену участками территорий (соглашение было подписано 15 февраля 1951 года) депортировали 51 тысячу украинцев из 42 населенных пунктов.

Горцев принудительно направляли в колхозы на юг и восток Украины. На Одесчину переселили 1933 семьи в 18 колхозов.

Всего были выселены сотни тысяч людей, которые потеряли свои дома, имущество и подверглись жестким притеснениям.