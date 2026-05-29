Ключевые моменты:

На реализацию программы благоустройства до 2028 года планируют направить более 15,5 млрд гривен

В программе предусмотрели финансирование ремонта дорог, наружного освещения, бюветов, фонтанов и общественных пространств

Отдельный блок касается восстановления поврежденных из-за российских обстрелов зданий и инфраструктуры

Одесский исполком согласовал изменения в городскую программу благоустройства на 2022–2028 годы. Информацию обнародовали во время трансляции заседания исполнительного комитета Одесского городского совета. После согласования документ должны передать на рассмотрение Одесской городской военной администрации.

Обновленная программа охватывает дорожную инфраструктуру, наружное освещение, энергетику, коммунальную технику и восстановление поврежденных войной объектов. Общий объем финансирования на весь период превышает 15,5 млрд гривен.

Финансирование программы благоустройства

Согласно обновленному ресурсному плану, в 2026 году на реализацию программы благоустройства планируют направить почти 2,5 млрд гривен. В 2027 году финансирование должно вырасти до более чем 4,26 млрд гривен, а в 2028 году — еще до 4,7 млрд гривен.

Более 9,4 млрд гривен город планирует обеспечить за счет бюджета Одесской городской территориальной громады. Еще более 6 млрд гривен должны поступить из других источников финансирования.

Ремонт дорог и водоотведения

Одним из главных направлений программы остается дорожная инфраструктура. В городе планируют продолжить текущее содержание дорог, ремонт покрытия и реконструкцию систем дорожного водоотведения.

Также предусмотрено обновление материально-технической базы коммунального предприятия «Городские дороги». Для предприятия хотят закупить специализированную технику, механизмы и оборудование для выполнения работ по благоустройству.

Модернизация наружного освещения

Отдельный блок программы касается модернизации систем наружного освещения. В планах города — ремонт электросетей, подземных переходов и канализационно-насосных станций, находящихся на балансе КП «Одессгорсвет».

Для предприятия также планируют закупить новую спецтехнику, оборудование и провести ремонт административных и производственных помещений.

Закупка техники для коммунальных предприятий

В программе предусмотрели техническое переоснащение городских коммунальных предприятий. Речь идет о закупке специализированной техники, механизмов, оборудования и инвентаря для работ по благоустройству и содержанию городской инфраструктуры.

Обновление технической базы должно охватить как дорожные службы, так и предприятия, отвечающие за наружное освещение и эксплуатацию инженерных сетей.

Солнечные электростанции и энергетика

В обновленной программе отдельно предусмотрели эксплуатацию, ремонт и обслуживание солнечных электростанций, переданных на баланс города.

Также речь идет о закупке программного обеспечения для мониторинга производства электроэнергии и ее передачи в сеть. После массированных атак на энергосистему вопрос резервного питания и альтернативной генерации стал одним из ключевых для городской инфраструктуры.

Ликвидация последствий российских обстрелов

Отдельно в программе предусмотрели средства на ликвидацию последствий российских обстрелов. Речь идет о неотложных работах по устранению аварийного состояния нежилых зданий и сооружений, поврежденных из-за войны.

Документ также охватывает содержание бюветов, фонтанов, кладбищ, детских и спортивных площадок, а также объектов монументального искусства без статуса культурного наследия.

Парки, скверы и общественные пространства

Одним из направлений программы остается развитие общественных пространств. В частности, в Одессе планируют создать сквер-мемориал «Против забвения» на Люстдорфской дороге. Проект реализуют в партнерстве с Немецким обществом международного сотрудничества GIZ.

Также продолжаются работы в сквере Славы и Воли возле Мемориала Борцам за Украину. В планах города — обновление элементов благоустройства в сквере «Регенсбург» и парке «Энтузиастов».

