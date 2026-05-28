Ключевые моменты:

Мэра Килии Вячеслава Чернявского отправили в СИЗО с залогом 42 млн грн.

Прокуратура требовала увеличить залог до 50 млн грн.

Суд рассмотрит вопрос его отстранения от должности позже.

Чиновника подозревают в попытке получить взятку 35 тыс. долларов.

По версии следствия, Чернявского задержали 26 мая сотрудники СБУ. Ему инкриминируют попытку получения 35 тыс. долларов взятки за разрешение на вырубку деревьев, необходимую для строительства ветроэлектростанции.

Как сообщают источники издания «Думская», речь идет о компании Elementum Energy, которая планировала реализацию масштабного «Дунайского проекта», включающего три ветроэлектростанции – «Килия», «Арциз» и «Арциз-2». Мощность каждого объекта должна была составить 19,5 МВт, а годовая выработка – около 66 ГВт·ч, чего достаточно для обеспечения примерно 30 тысяч домохозяйств.

Размер залога в 42 млн грн указывает на то, что суд учёл тяжесть инкриминируемого преступления. В то же время ранее в схожих делах суммы залога со временем снижались после изменения процессуального статуса или заключения сделок со следствием.

Так, в качестве примера упоминается дело мэра Вилково Тимофея Иванова, где первоначально назначенный высокий залог впоследствии был существенно уменьшен, а сам чиновник после соглашения с правосудием получил условный срок и был лишён должности.

