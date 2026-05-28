Ключевые моменты:

Движение для всех видов транспорта на трассе Одесса – Белгород-Днестровский перекроют с 08:00 30 мая до 20:00 31 мая.

Ограничения введут на автодороге Н-33 возле поселка Великодолинское.

Объезд организуют по временной схеме дорожного движения.

Водителей просят заранее планировать маршрут из-за возможных заторов.

В Одесской области на автодороге Н-33 Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши возле поселка Великодолинское временно перекроют движение транспорта из-за аварийно-ремонтных работ на железнодорожном переезде.

Как сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, ограничения будут действовать с 08:00 30 мая до 20:00 31 мая 2026 года.

На время ремонта дорожники организуют объезд. Водители смогут объехать закрытый переезд по утвержденной временной схеме. Специальные дорожные знаки подскажут автомобилистам, где именно начинается ремонтная зона и куда нужно сворачивать.

Автомобилистов просят отнестись к ситуации с пониманием, быть внимательными на дороге и планировать свои поездки заранее, учитывая возможные задержки в пути.

Напомним, ранее в Одесской области объявили масштабную программу обновления трасс. Ремонтировать будут ключевые направления – от объездной дороги города до путей на Пивденный и границу с Молдовой.