Ключевые моменты:
- В субботу, 30 мая, в отдельных районах Одесской области выпал сильный град.
- Ледяные крупицы полностью покрыли траву и дворы, создав иллюзию зимних пейзажей.
- Капризы погоды обрушились на регион всего за день до официального наступления календарного лета.
Жители Одесской области делятся в соцсетях кадрами последствий непогоды. В некоторых населенных пунктах региона обычный майский дождь быстро перерос в мощный град.
На опубликованных в местных Телеграм-каналах фото видно, что ледяные горошины падали настолько плотно, что за считанные минуты превратили зеленые весенние дворы в заснеженные лужайки. И все это происходит на фоне того, что уже послезавтра наступает лето.
Напомим, по прогнозам синоптиков, завтра, в воскресенье, 31 мая, в Одессе и области кратковременные дожди и местами – грозы. Дневная температура воздуха составит 18-20°С в Одессе и 18-23°С по области.