Ключевые моменты:

ЕС планирует развивать железнодорожные коридоры с колеей 1435 мм до Одессы, Киева и Львова.

Уже начато строительство первого участка европути от польской границы до Львова.

Новая инфраструктура будет учитывать вопросы безопасности и защиты.

Железнодорожный маршрут до Одессы: что известно

Европейский Союз изучает возможность расширения железнодорожной сети европейского стандарта (ширина колеи 1435 мм) на территорию Украины. В перспективе такие линии могут соединить Польшу с Киевом, а также центральную Европу — через Ужгород — с югом страны, включая Одессу.

Об этом сообщила генеральный директор по вопросам мобильности и транспорта Европейской комиссии Магда Копчинская. По ее словам, ЕС рассматривает создание нескольких железнодорожных коридоров, которые интегрируют Украину в европейскую транспортную систему.

Среди ключевых направлений — так называемый южный маршрут: из Праги через Ужгород в Киев и далее в Одессу. Это позволит улучшить логистику, ускорить перевозки и укрепить экономические связи с европейскими странами.

Отдельное внимание в Еврокомиссии уделяют вопросам безопасности. Новая инфраструктура должна быть не только современной, но и защищенной. Как подчеркнула Магда Копчинская, опыт Украины показал, что при строительстве транспортных объектов необходимо учитывать риски и обеспечивать их устойчивость к угрозам.

Уже начато строительство первого крупного участка железной дороги европейской колеи от польской границы до Львова — сначала до станции Скнилов, а в будущем — с реконструкцией инфраструктуры до главного железнодорожного вокзала города.

После 2022 года Европейский Союз расширил транспортную сеть TEN-T (Трансъевропейская транспортная сеть), включив в нее Украину, в том числе направления в Одессу. Важную роль в этом процессе сыграли «Пути солидарности», которые помогли обеспечить экспорт украинских товаров в условиях ограничений морских перевозок.

Кроме железных дорог, в ЕС подчеркивают необходимость развития пограничной инфраструктуры, внутренних водных путей, морских портов, а в перспективе — и восстановления работы украинских аэропортов после открытия воздушного пространства.

