Ключевые моменты:
- В озеро Сасык выпущено более 374 тысяч мальков толстолоба.
- В водоемы Ялпуг-Кугурлуй запущено свыше 3 миллионов мальков разных видов рыб.
- Работы проведены при контроле экологической инспекции, рыбоохранного патруля и местных органов власти.
Восстановление водных биоресурсов в Одесской области
10 ноября 2025 года специалисты Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа совместно с работниками Одесского рыбоохранного патруля, представителями Госпродпотребслужбы и органов местного самоуправления проверили, как проходит зарыбление озера Сасык.
Рыбохозяйственное предприятие ООО «ВМС-10» выпустило в озеро более 374 тысяч мальков толстолоба. Эти рыбы играют важную роль в очистке воды и поддержании экологического баланса.
Одновременно проходили работы и в водоемах Ялпуг-Кугурлуй. В них выпущено более 3 миллионов мальков:
- толстолоб — 2 400 038 особей,
- карп — 500 037 особей,
- белый амур — 100 026 особей.
Воспроизводство водных биоресурсов — это не просто экологическая акция, подчеркнули в экоинспекции. Благодаря таким работам возобновляются популяции промысловых видов рыб, очищается вода и укрепляется природная экосистема, от которой зависит благополучие местных жителей и рыбного хозяйства Одесской области.
Ранее в Одесской области наполнили водой озеро Катлабух, которое оказалось на грани полного высыхания. Также «Одесская жизнь» рассказывала, как на Одесчине рыбаки-энтузиасты взяли на себя ответственность за спасение реки Кодымы. Они организовали сбор средств на закупку мальков промысловых видов рыб и создали общественную организацию для защиты водоема от браконьеров.
