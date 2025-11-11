Ключевые моменты:

В озеро Сасык выпущено более 374 тысяч мальков толстолоба.

В водоемы Ялпуг-Кугурлуй запущено свыше 3 миллионов мальков разных видов рыб.

Работы проведены при контроле экологической инспекции, рыбоохранного патруля и местных органов власти.

Восстановление водных биоресурсов в Одесской области

10 ноября 2025 года специалисты Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа совместно с работниками Одесского рыбоохранного патруля, представителями Госпродпотребслужбы и органов местного самоуправления проверили, как проходит зарыбление озера Сасык.

Рыбохозяйственное предприятие ООО «ВМС-10» выпустило в озеро более 374 тысяч мальков толстолоба. Эти рыбы играют важную роль в очистке воды и поддержании экологического баланса.

Одновременно проходили работы и в водоемах Ялпуг-Кугурлуй. В них выпущено более 3 миллионов мальков:

толстолоб — 2 400 038 особей,

карп — 500 037 особей,

белый амур — 100 026 особей.

Воспроизводство водных биоресурсов — это не просто экологическая акция, подчеркнули в экоинспекции. Благодаря таким работам возобновляются популяции промысловых видов рыб, очищается вода и укрепляется природная экосистема, от которой зависит благополучие местных жителей и рыбного хозяйства Одесской области.

Ранее в Одесской области наполнили водой озеро Катлабух, которое оказалось на грани полного высыхания. Также «Одесская жизнь» рассказывала, как на Одесчине рыбаки-энтузиасты взяли на себя ответственность за спасение реки Кодымы. Они организовали сбор средств на закупку мальков промысловых видов рыб и создали общественную организацию для защиты водоема от браконьеров.

