Биолог Владислав Балинский заявил о возможной масштабной застройке поймы Куяльницкого лимана и назвал «пылью в глаза» петицию по спасению Куяльника;

Руководство Национального природного парка «Куяльницкий» опровергло слухи и подчеркнуло, что планов застройки не существует.

Петиция о спасении лимана или «пыль в глаза»?

Ранее «Одесская жизнь» писала о том, что Куяльницкий лиман в Одесском районе, известный своими лечебными грязями и рапой, оказался на грани исчезновения. Чтобы спасти уникальный природный объект, одесситы начали сбор подписей под петицией, размещенной на сайте электронных обращений.

Инициаторы обращения требуют провести экологическую экспертизу, создать государственную программу по восстановлению и сохранению лимана, а также наладить русло реки Большой Куяльник для стабилизации водного баланса.

В то же время известный одесский биолог, глава общественной организации «Зелёный лист» Владислав Балинский поделился на днях в эксклюзивном интервью изданию «Интент» своим мнением о силе подобных петиций, и якобы будущих планах по Куяльницкому лиману.

По словам Балинского, поскольку Куяльницкий лиман находится в пределах Одессы, и большая часть самого Национального парка «Куяльницкий» – в пределах одесской агромерации, это «большая антропогенная нагрузка».

«И я хочу сказать, что есть большие строительные проекты, огромные просто как раз по застройке как раз большой части поймы самого Куяльницкого лимана, и вот когда мы вот сейчас, просто знаете, как пыль в глаза, для того, чтобы уже начать делать вид, что что-то делается… А я знаю, что будет лоббироваться огромная застройка под видом спасения Куяльницкого лимана», – цитирует ученого и общественника Телеграм-канал издания.

Руководство нацпарка «Куяльницкий»: «Мы не позволим застроить наш лиман»

Позже слова Балинского прокомментировал директор нацпарка «Куяльницкий» Александр Шестун.

«Хочу заявить, что я как руководитель Национального природного парка «Куяльницкий» не знаю, никогда не слышал о планах большой завтройки Куяльницкого лимана, о которых так искренне рассказывал господин Балинский, к тому же, не приведя ни единого факта. Возможно, господин Балинский сам планирует эти грандиозные проекты о застройке поймы Куяльницкого лимана? И естественно, о своих намерениях он знает», – предположил директор нацпарка в видео, которое обнародовал накануне на своих страницах в соцсетях.

Он также подчеркивает: застроить лиман никто не позволит.

«Мы не позволим господину Балинскому застроить наш лиман», – заверил одесситов Александр Шестун.

Ранее мы рассказывали, что одесситы вышли на толоку с тем, чтобы привлечь внимание правительства к возможной экологической катастрофе, а также собрать излишки соли, которые могут стать губительными для жизни Куяльника.

Все участники толоки подписали открытое письмо президенту и Кабмину.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий вокруг Куяльницкого лимана.