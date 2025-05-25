Как сообщает на своей странице в Facebook Всемирный фонд природы «WWF-Украина», в Дунай вселено более 30 тыс. мальков краснокнижных осетровых.

Акцию приурочили к Международному дню биоразнообразия, который отмечается 22 мая.

«Осетры – одни из самых древних жителей рек, и почти все их виды в Европе находятся на грани исчезновения.

Из 26 видов, существующих в мире, в наших водах исторически водились шесть: белуга обыкновенная, севрюга обычная, стерлядь пресноводная, осетр русский, осетр атлантический и осетр шип. Все они занесены в Красную книгу Украины. Двое последних официально признаны пропавшими на территории Украины.

Зарыбление помогает обновлять их природные популяции, частности, тех видов, которые уже почти исчезли из дикой природы», – поясняют в организации.

Всего в воды Дуная было выпущено 18 тысяч молодых особей стерляди и 13,9 тыс. молодых особей русского осетра, из них 1,9 тыс. осетров при поддержке «WWF-Украина».

Инициатором мероприятия выступила Одесская ОВА в сотрудничестве с Одесским рыбоохранным патрулем, Всемирным фондом природы «WWF-Украина», Дунайским биосферным заповедником и ООО «Одесский осетринницкий комплекс» – победителем тендера, объявленного ОВА.

Ранее в Подольском районе Одесской области провели масштабное зарыбление Заплазского водохранилища, выпустив более 140 тысяч мальков карпа и толстолобика.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, как на Одесчине рыбаки-энтузиасты взяли на себя ответственность за спасение реки Кодымы. Они организовали сбор средств на закупку мальков промысловых видов рыб и создали общественную организацию для защиты водоема от браконьеров.

Фото и видео WWF-Украина