Ключевые моменты:

30 июня Госрыбагентство начало принудительное наполнение озера Катлабух в Одесской области, уровень воды в котором упал до критической отметки 0,78 м.

Эта мера имеет целью предотвратить экологическую катастрофу и обеспечить водой население и аграриев.

Значение озера и причины обмеления

Напомним, недавно «Одесская жизнь» писала о критической проблеме на озере Катлабух, которое оказалось на грани пересыхания.

Такая ситуация создала серьезную угрозу для водоснабжения, системы орошения, состояния почв и всей экосистемы региона. Причиной критического обмеления придунайских озер и водохранилищ в этом году стала недостаточность весеннего паводка на реке Дунай и теплая, почти без осадков погода. Уровень воды в Дунае в настоящее время является экстремально низким, что делает невозможным самотечное наполнение водохранилищ, как это происходило в предыдущие годы.

Председатель Госрыбагентства Владислав Невеселый отметил, что запуск насосных станций является необходимым временным шагом для стабилизации ситуации и предотвращения потенциальной экологической катастрофы. Он также сообщил, что ведомство активно работает с местными властями и другими ответственными органами над разработкой комплексного механизма, который обеспечит системное решение проблемы с наполнением придунайских озер и водохранилищ в долгосрочной перспективе.

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