Ключевые моменты:

Военные посещают сеансы дельфинотерапии и иппотерапии — это помогает им восстановить психическое состояние и физическую подвижность.

Врачи фиксируют положительную динамику: уменьшение боли, улучшение координации, стабилизация эмоционального состояния.

Как проходит реабилитация

Бойцы сначала смотрят представление дельфинов, а затем погружаются в воду вместе с ними. Тактильный контакт с дельфином вызывает чувство спокойствия, избавляет от нервного напряжения. «Когда дельфин подплывает близко и касается тебя носом – исчезает чувство тревоги. Как будто кто-то убрал тяжелый камень с сердца», — делится пограничник Алексей. Медики подчеркивают: дельфинотерапия снимает тревожность, помогает преодолеть проявления посттравматического синдрома, стабилизирует эмоции.

С лета 2025 года в программу добавили иппотерапию — лечение верховой ездой. Лошадь чутко реагирует на состояние всадника, движется спокойно, что способствует восстановлению равновесия, координации, уверенности в собственных силах. «Лошадь как будто чувствует мое состояние. Она движется так спокойно, что я начинаю доверять и ей, и себе. Это придает силы бороться дальше», — говорит военный Сергей.

Врачи наблюдают, что у воинов после нескольких сеансов уменьшается боль, исчезают спазмы, организм активизирует выработку эндорфинов. «Мы видим, как после нескольких сеансов ребята начинают улыбаться, больше общаться и верить в свое будущее. Это самый ценный результат нашей работы», — добавляет реабилитолог.

