Прогноз погоды в Одессе на 17 сентября
Облачно с прояснениями. Днем дождь.
Ветер юго-восточный, во второй половине дня северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 14-16°С, днем 22-24°С.
Температура морской воды 20-21°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 17 сентября
Облачно с прояснениями. Днем дождь, местами гроза.
Ветер юго-восточный, днем северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 15-20°С, местами 10-12°С, днем 20-25°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
