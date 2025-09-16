Ключевые моменты:

Звонок о заминировании совершили одноклассники 12-летнего мальчика, воспользовавшись его смартфоном.

Уголовную ответственность понесут их родители, поскольку дети еще не достигли 14 лет.

Как развивалась ситуация

К школе прибыли экстренные службы и началась эвакуация всех находящихся в учреждении лиц. После детальной проверки здания взрывчатка не была найдена. Во время допроса 12-летнего владельца телефона, с которого был сделан звонок, выяснилось, что его владелец не виноват. Звонок совершили его одноклассники, воспользовавшись оставленным без присмотра устройством.

В учреждении никто не пострадал, но уроки были сорваны, а эвакуированные получили сильный стресс.

Ученики-шутники еще не достигли возраста уголовной ответственности. Они будут находиться под особым вниманием школы и правоохранительных органов. Планируется привлечение к ответственности родителей, ведь они несут ответственность за поступки несовершеннолетних детей.