Ключевые моменты:
- В августе повторное цветение акации не является нормой, но произошло из-за аномальной жары и засухи.
- Белая акация обычно цветет весной (май-июнь), поэтому второе цветение — признак стресса у растений.
Почему в августе цветет акация
Как объясняет эколог Иван Русев, белая акация обычно цветет в мае-июне, после чего у дерева начинают созревать семена. Однако в этом году длительная засуха и аномально высокие температуры спровоцировали «вторую волну» цветения. Такая реакция растений указывает на сильный стресс, связанный с климатическими условиями.
Русев также опубликовал видео, на котором зафиксировано повторное цветение акации, что стало основанием для обсуждения среди местных жителей. Такой эффект не только необычен для августа, но и нарушает естественный сезонный цикл растений. Многие очевидцы делятся наблюдениями: случалось ли им видеть деревья, которые цветут во второй раз, даже когда на них уже созревают плоды.
