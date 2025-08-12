Ключевые моменты:

В августе повторное цветение акации не является нормой, но произошло из-за аномальной жары и засухи.

Белая акация обычно цветет весной (май-июнь), поэтому второе цветение — признак стресса у растений.

Почему в августе цветет акация

Как объясняет эколог Иван Русев, белая акация обычно цветет в мае-июне, после чего у дерева начинают созревать семена. Однако в этом году длительная засуха и аномально высокие температуры спровоцировали «вторую волну» цветения. Такая реакция растений указывает на сильный стресс, связанный с климатическими условиями.

Русев также опубликовал видео, на котором зафиксировано повторное цветение акации, что стало основанием для обсуждения среди местных жителей. Такой эффект не только необычен для августа, но и нарушает естественный сезонный цикл растений. Многие очевидцы делятся наблюдениями: случалось ли им видеть деревья, которые цветут во второй раз, даже когда на них уже созревают плоды.

Читайте также: