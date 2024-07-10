Защита окружающей среды в Одесской области: профессиональный непрофессионализм или дерибан средств

Назад — к промышленному браконьерству

Региональная комплексная программа охраны окружающей природной среды Одесской области, принятая в ОГВА, рассчитана на 2024-2028 годы. Всего на охрану окружающей среды Одесской области планируется потратить почти 4 миллиарда гривен, 1,7 миллиарда — собираются потратить уже в течение этого года. Одесские экологи подробно анализировали этот документ и решили, что такая «программа» ничего общего с охраной природы Одесской области не имеет.

— В программе прописаны меры, которые не просто вредны для нашей природной окружающей среды, но и не отвечают вызовам сегодняшнего дня, — уверена исполняющая обязанности директора Национального природного парка «Тузловские лиманы» Ирина Выхристюк, — К тому же они не укладываются в парадигму военных действий в Украине. Только одной строкой упоминается о необходимости предотвращения устранения последствий промышленного загрязнения и загрязнения окружающей среды в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Я не увидела никаких проектов восстановления нарушенных экосистем. Наоборот — здесь предусмотрены меры, которые углубят кризис — особенно, что касается наших водных объектов. Так, в программе предусмотрены мероприятия, которые крайне неприемлемы для экосистемы Тузловских лиманов. Почему-то в департаменте экологии вообразили, что в национальном природном парке нужно строить соединительные гидротехнические сооружения между Черным морем и Тузловскими лиманами. Это абсолютно противоречит самой сути сохранения этой экосистемы в естественном состоянии. Строительство таких гидросооружений, фактически, превратит ее в некий рыбколхоз. На 2024 год предусмотрено 4 миллиона гривен только на разработку проекта и научное обоснование проекта, которого в принципе не должно быть. С помощью этой программы в областной администрации мечтают создать коммунальное предприятие, которое будет потом управлять этими объектами, будет осуществлять хозяйственный вылов рыбы.

Такое гидротехническое сооружение в нацпарке уже было — искусственный обловно-пропускной канал между Черным морем и лиманом. Он был установлен предприятием ОК «Гранит-2». Благодаря этой «ловушке для кефали», осуществлялся варварский вылов рыбы. В 2021 году, благодаря совместным действиям администрации парка и Национальной полиции Украины, судебным решением эту противозаконную схему удалось поломать.

О «недоисследованном» Сасыке

Немалую сумму региональная программа предусматривает на стратегическую экологическую оценку многострадального озера Сасык.

Более 40 лет назад лиман Сасык отгородили от моря плотиной, превратив его в озеро. Целью было опреснение водоема водами Дуная — ради развития сельского хозяйства. Однако оказалось, что в илах лимана накоплено очень много соли. Поэтому процесс опреснения затянется на десятилетия.

Полив водой из Сасыка осуществлялся несколько лет. За это время уничтожили около 30 000 га чернозема. После засоления земель, полив прекратили. Но дамбу, которая отрезала лиман от моря, оставили. В результате пострадала не только экосистема лимана Сасык, но и все прибрежные населенные пункты. В настоящее время это место экологической катастрофы. Проблема не решена до сих пор.

— Несмотря на то, что мы имеем более 25 лет всевозможных «исследований», принятых решений, представители департамента экологии вновь возвращаются к тому, что нужны средства на дополнительные исследования, — отмечает Ирина Выхристюк, — Никаких исследований не нужно проводить в будущем и тратить на них средства. Сасык нужно восстановить путем создания канала — восстановить его естественный процесс жизни и функционирования.

О беспризорном нацпарке «Куяльницкий» и «донорстве» Хаджибея

1 января 2022 года указом президента был создан Национальный природный парк «Куяльницкий». Ему был придан специальный статус государственного курорта. Но до сих пор в парке не создана администрация. В то же время программой планируется разрабатывать проект землеустройства — на это выделяется более четверти миллиона гривен.

— Кто будет разрабатывать, когда национальному парку до сих пор нет администрации? — спрашивает заместитель директора НПП «Тузловские лиманы» Иван Русев, — И сейчас здесь происходит безумный дерибан ресурсов. Например, в верховьях этого национального природного парка было уничтожено более тысячи дубов и других пород деревьев. Сейчас идет следствие. Также в программе прописано, что будут разработаны экологически безопасные технологии и мероприятия по добыче соли из Куяльницкого лимана. Исполнитель — «Джанкойско-Сивашский опытно-экспериментальный завод Института химии». Эта организация зарегистрирована на оккупированной территории. Кому будут перечислены немалые деньги — 36 млн гривен?

Еще одно направление в программе — научное исследование водоснабжения Куяльницкого лимана из источников пресной воды Хаджибейского лимана.

— Водоем, который имеет уникальный статус, как государственный курорт и национальный природный парк, не может наполняться водой, которая абсолютно грязная. Никакие современные технологии не смогут довести ее до того качества, чтобы она удовлетворяла условиям, в которых нуждается Куяльницкий лиман, — уверен Иван Русев. — Но на разработку рабочего проекта водоснабжения такой воды выделяется 3 млн гривен.

Речь идет в программе и о разработке проекта расчистки русла реки Большой Куяльник.

— Зачем это делать, если нет целевой государственной программы по ренатурализации самой реки Куяльник, как русла, как поймы, как живого организма? — спрашивает Русев, — Но на это планируется потратить 857 млн гривен.

О землеустройстве на острове Змеиный и границы в пределах

На некоторые мероприятия, которые приписаны в программе, выделять средства вообще не нужно — тем более, что они крайне заоблачные, уверена старший научный сотрудник НПП «Тузловские лиманы» Елена Попова. Ее, мягко говоря, удивил пункт программы «Разработка документации по землеустройству, организации и установлению границ территорий и объектов природно-заповедного фонда Одесской области».

— В программе перечисляется 15 объектов. И среди них — общезоологический заказник «Остров Змеиный». Все мы знаем, в каком состоянии он сегодня находится. И когда он будет разминирован, чтобы туда кто-то смог попасть, — это очень большой вопрос, — возмущена ученая.

Еще один непонятный вопрос — «Разработка документации выноса в натуру для орнитологического заказника «Коса Стрелка». Дело в том, что он является частью регионального государственного природного парка «Тилигульский лиман». Подобная ситуация и с заповедным урочищем «Днестровские плавни». То есть — какой смысл выносить в натуру границы одного объекта в пределах другого — большего по площади?

— Что меня очень удивило в этой программе, что вообще не предусмотрено расширение и создание новых территорий заповедного фонда, — отмечает Елена Попова, — Хотя на 1 января 2022 года часть заповедного фонда в Одесской области составляет 4, 64%, а по нормативным документам должна составлять 10, 4%. В то же время мы с коллегами разрабатываем научное обоснование новых объектов природно-заповедного фонда. В частности — регионального природного парка «Придунайская Бессарабия. Ялпуг», который должен охватить озера Ялпуг, Кагарлык и другие. Также разработан проект национального природного парка на основе Тарутинской степи. Одно из его — названий «Буджатские степи». Но в отношении этого ничего не сделано. Хотя Одесская областная администрация согласовала создание этих национальных парков с министерством экологии.

По словам лидера общественной организации «Зеленый лист» Владислава Балинского, одним из обязательных этапов принятия подобной региональной программы является их общественное обсуждение. Но состоялось ли оно — неизвестно. На официальной странице Одесской ОГВА, на которой публикуются отчеты о консультациях с общественностью, отчета об этом он не нашел.

Сегодня специалисты национального парка «Тузловские лиманы» требуют от Одесской ОГВА отозвать программу. Ведь риски от непрофессиональных действий в сфере сохранения окружающей среды могут быть необратимы и приводить к значительному ухудшению экологии Одесской области.

— Я утверждаю, как гражданин Украины, как специалист, как ученый, что эта программа — это абсурд, — заявляет Иван Русев, — Мы вместе с коллегами утверждаем, что это сделано для того, чтобы отмывать деньги, и призываем главу администрации, чтобы он ее отозвал.

В то же время в ОГВА пытаются уволить с должности и.о. директора национального парка «Тузловские лиманы» Ирину Выхристюк. Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер направил министру защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины письмо с требованием «принятия соответствующих управленческих решений» в отношении руководства нацпарка.