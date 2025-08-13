Ключевые моменты

Прогноз магнитных бурь на 13 августа;

Как магнитные бури влияют на человека;

Как минимизировать воздействие магнитных бурь.

В среду, 13 августа, ожидается геомагнитная активность с К-индексом от 3 до 4, что соответствует средним магнитным бурям. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет колебаться от тихого до активного уровня. Солнечная активность сохранится на умеренном уровне с небольшой вероятностью возникновения вспышки X-класса, сообщает ресурс Мeteoagent.

Вероятность небольшого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%

Магнитные бури возникают из-за мощных выбросов корональной массы с поверхности Солнца. Эти потоки солнечной плазмы достигают Земли за 1–3 дня и возмущают магнитное поле планеты. В июле солнечная активность значительно возросла — это часть пиковой фазы 11-летнего солнечного цикла, которая продлится до середины 2025 года. Таким образом, геомагнитные колебания в течение года будут происходить чаще.

Выбор редакции: «Нашествие пришельцев» отменяется? Что говорят одесские астрономы

Как бури влияют на здоровье

Магнитные бури могут вызывать как физические, так и эмоциональные симптомы, в частности у людей:

с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

с вегетососудистой дистонией;

тех, кто страдает от хронической усталости или бессонницы;

беременных женщин.

Чаще всего возникают головная боль, скачки давления, тахикардия, раздражительность, бессонница или сонливость, апатия и общее недомогание.

Как облегчить симптомы

Геомагнитная активность — природное явление, однако её влияние может быть серьезным для метеочувствительных людей. Своевременная профилактика поможет легче пережить эти дни.Врачи рекомендуют в период магнитных бурь: