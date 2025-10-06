Ключевые моменты:

Животных содержат в теплоизолированном вольере, изолированном от людей для предотвращения приучения к контакту.

После трех месяцев и прививки от бешенства всех котят выпустят в дикую природу.

Что это за котята

В августе научный сотрудник НПП «Тузловские лиманы» Иван Русев сообщил об обнаружении нескольких котят лесного кота в Измаиле. Двое из них уже переданы в Киевский зоопарк для ухода в условиях, приближенных к естественным, а остальных оставили для реабилитации и дальнейшего выпуска на территории национального парка.

Сейчас котята размещены в отдельном вольере, полностью изолированном от людей пленкой, где созданы комфортные условия и нет сквозняков. Об этом в интервью «Суспильному» рассказала директор Измаильской станции юных натуралистов Людмила Филобок.

Когда животных привезли, у них было воспаление глаз — их прокапали; в ближайшее время проведут дегельминтизацию. Котят кормят свежим мясом, а по достижении трехмесячного возраста получат прививку от бешенства перед выпуском в дикую природу, — добавила Людмила Филобок.

По словам Русева, в НПП «Тузловские лиманы» уже много лет живет семья диких лесных кошек, поэтому условия в нацпарке подходят для адаптации котят. Всего в Украине насчитывается около 400–500 лесных кошек и кошек, которые имеют статус «уязвимые» и охраняются законом.

