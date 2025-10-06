Ключевые моменты:
- Очищают и прочищают водосточные желоба и лотки от листьев и мусора
- Промывают рукава водоотвода для эффективного стока дождевой воды
Какие работы провели коммунальщики
По сообщению горсовета, работники КП «Городские дороги» сегодня в течение дня очищают систему водоотведения на ключевых улицах Одессы. Специалисты вручную удаляют из водостоков и лотков опавшие листья, ветки и мусор, которые могут заблокировать сток дождевой воды.
Параллельно с этим привлекаются специализированные промывочные машины и аварийные бригады с тяжелой техникой для промывки рукавов дренажной сети. Подготовительные работы продлятся до начала дождей.
Читайте также:
- Снова дожди: в Одесской области объявлен первый уровень опасности
- Одесский благотворительный фонд «Корпорация монстров» прекращает прием новых запросов
- Можно ли пить воду после наводнений в Одессе? Что говорят в мэрии