Ключевые моменты:

  • Очищают и прочищают водосточные желоба и лотки от листьев и мусора
  • Промывают рукава водоотвода для эффективного стока дождевой воды

Какие работы провели коммунальщики

комунальники

По сообщению горсовета, работники КП «Городские дороги» сегодня в течение дня очищают систему водоотведения на ключевых улицах Одессы. Специалисты вручную удаляют из водостоков и лотков опавшие листья, ветки и мусор, которые могут заблокировать сток дождевой воды.

комунальники

Параллельно с этим привлекаются специализированные промывочные машины и аварийные бригады с тяжелой техникой для промывки рукавов дренажной сети. Подготовительные работы продлятся до начала дождей.

Читайте также:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме