Ключевые моменты:

Очищают и прочищают водосточные желоба и лотки от листьев и мусора

Промывают рукава водоотвода для эффективного стока дождевой воды

Какие работы провели коммунальщики

По сообщению горсовета, работники КП «Городские дороги» сегодня в течение дня очищают систему водоотведения на ключевых улицах Одессы. Специалисты вручную удаляют из водостоков и лотков опавшие листья, ветки и мусор, которые могут заблокировать сток дождевой воды.

Параллельно с этим привлекаются специализированные промывочные машины и аварийные бригады с тяжелой техникой для промывки рукавов дренажной сети. Подготовительные работы продлятся до начала дождей.

Читайте также: