Ключевые моменты

Индекс Kp на 7 октября прогнозируется на уровне 3–4 баллов — это слабое геомагнитное возмущение, без серьёзного влияния.

Для метеочувствительных — полезно соблюдать меры предосторожности, особенно если появляются симптомы: головная боль, слабость, перепады давления.

Прогноз магнитной активности на 7 октября

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, на 7 октября ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Индекс возмущений (Kp) будет в районе 3–4 баллов, что соответствует лишь слабым или умеренным колебаниям магнитного поля. Это значит, что риск для здоровья и техники остаётся минимальным.

Тем не менее, в обновлённых моделях учтены два выброса корональной массы (CME), движущиеся в сторону Земли. Они довольно медленные, и в обычных условиях не вызвали бы заметного эффекта. Но из-за эффекта Рассела‑Макферрона — связанного с положением Земли вокруг времени равноденствия — их вклад может усилиться, и 7–8 октября возможно развитие геомагнитного возмущения класса G1.

Эффект Рассела‑Макферрона заключается в том, что около равноденствий направление солнечного ветра и взаимодействие магнитных полей Земли и Солнца часто создают условия, когда возмущения легче «проникают» в магнитосферу. Из-за этого магнитные бури чаще случаются именно в марте и сентябре, чем в сезоны солнцестояний. Плюс, полярное сияние в такие периоды может быть видно в более низких широтах.

Советы метеозависимым