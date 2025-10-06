Ключевые моменты:

  • Инцидент произошел возле одного из магазинов Одессы.
  • Правонарушитель задержан в процессуальном порядке.

Подробности события

По данным полиции, был задержан агрессивный мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения пугал людей возле торгового заведения. По сообщениям свидетелей, он имел при себе гранату и вел себя агрессивно по отношению к прохожим.

Во время поверхностной проверки в кармане его куртки правоохранители нашли предмет, похожий на боевую гранату. 

На место были вызваны следственно-оперативная и взрывотехническая группы. 

Правонарушитель задержан в процессуальном порядке, а его действия будут оценивать органы досудебного расследования.

