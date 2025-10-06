Ключевые моменты:

Инцидент произошел возле одного из магазинов Одессы.

Правонарушитель задержан в процессуальном порядке.

Подробности события

По данным полиции, был задержан агрессивный мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения пугал людей возле торгового заведения. По сообщениям свидетелей, он имел при себе гранату и вел себя агрессивно по отношению к прохожим.

Во время поверхностной проверки в кармане его куртки правоохранители нашли предмет, похожий на боевую гранату.

На место были вызваны следственно-оперативная и взрывотехническая группы.

Правонарушитель задержан в процессуальном порядке, а его действия будут оценивать органы досудебного расследования.

Читайте также: