Ключевые моменты:

В Одесской области уже началось восстановление электроснабжения

Критическая инфраструктура в ряде регионов снова со светом

Энергетики продолжают работать в круглосуточном режиме

Восстановление света в Одесской области 31 января

Днем 31 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что электроснабжение украинцам восстанавливают поэтапно. По состоянию на 14:00 в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях уже полностью обеспечена электроэнергией критическая инфраструктура.

Следующий этап — постепенное возвращение света бытовым потребителям.

«В Харьковской, Житомирской и Одесской областях уже возвращают свет людям», — заявил министр.

Энергетики «Укрэнерго» работают над восстановлением электроснабжения. В течение ближайших часов свет будет восстановлен.

Почему произошли масштабные отключения света

По словам Шмыгаля, энергосистема Украины сейчас работает целостно и находится под контролем диспетчеров «Укрэнерго». Однако в стране сохраняется дефицит мощности, поэтому в ряде регионов продолжают действовать аварийные графики отключений.

Министр объяснил, что в 10:42 произошло технологическое нарушение: одновременно отключились линия электропередачи 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линия 750 кВ между западной и центральной частями Украины. Это привело к каскадным отключениям в сети и срабатыванию автоматических защит на подстанциях.