Ключевые моменты:

Сегодня, 21 декабря, часть Одессы, Белгород-Днестровский и Одесский районы остались без света из-за аварии на оборудовании энергокомпании.

Точное время восстановления электроснабжения пока неизвестно.

Поселок Котовского остается без света после атаки 19 декабря, ориентировочно до 23:00 22 декабря.

Как сообщают в компании ДТЭК «Одесские электросети», сегодня в 15:37 произошла аварийная ситуация на оборудовании другой энергетической компании, что привело к частичному обесточиванию клиентов ДТЭК в Белгород-Днестровском и Одесском районах, в частности в Одессе.

«Специалисты уже работают на месте, чтобы как можно быстрее возобновить работу оборудования и вернуть свет в дома украинцев», – заверили в компании.

При этом точное время восстановления электроснабжения в ДТЭК на называют, обещая сообщить об этом дополнительно.

В то же время до сих пор остаются без света жители поселка Котовского. Напомним, поселок остался без электричества, воды и отопления после дроновой атаки в ночь на 19 декабря.

По данным ДТЭК, ориентировочно, свет в дома жителей поселка Котовского вернется к 23:00 22 декабря.

Также напомним, что сегодня вечером Россия атаковала Одессу баллистической ракетой «Искандер», предположительно с кассетной боевой частью. По словам очевидцев, после мощного взрыва в домах некоторых одесситов пропал свет.

Официальная информация о последствиях этой атаки на данный момент не поступала.