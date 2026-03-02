Ключевые моменты:

Родители выступили против лишения Троицкого лицея статуса лицея в рамках реформы.

Основные аргументы – безопасность детей, состояние дорог и сложная логистика подвоза.

В школе есть укрытие, оборудованные кабинеты и интернет, заявлено соответствие требованиям НУШ.

Громада просит власти не спешить с реорганизацией и детально изучить ситуацию.

Родительская общественность Любашевской громады призывает власти не спешить с лишением Троицкого лицея его статуса. Несмотря на важность образовательной реформы, местные жители указывают на ряд критических факторов, которые делают подвоз детей в соседнюю Любашевку опасным и неэффективным.

Логистический коллапс и «цена» учебного дня

По словам представителей громады, Любашевская территориальная громада является одной из крупнейших по площади в Одесской области, что существенно усложняет организацию подвоза учеников в пределах разрешенных законодательством 30 километров. Если само село Троицкое формально находится в допустимой зоне, то многие дети из окрестных сел проживают значительно дальше.

Отдельно родители обращают внимание на состояние дорог в громаде, которые, по их словам, находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют капитального ремонта. Это затрудняет своевременный подвоз детей и, как отмечается в обращении, может создавать угрозу их безопасности.

«Цена «школьного дня»: чтобы ребенок попал на первый урок в Любашевку в 8:00, он должен выехать в 06:30. А это означает подъем не позднее 05:30 утра. Ежедневно! Мы говорим о европейских стандартах, но заставляем детей жить в режиме изнурительного труда еще до начала занятий. Будет ли такой ребенок способен усваивать сложный материал лицея после 1,5-часовой тряски в автобусе? Ответ очевиден – нет», – сказано в тексте обращения.

Безопасность во время войны

Отдельный акцент авторы обращения делают на вопросах безопасности в условиях военного положения.

«Представьте ситуацию: автобус с детьми находится посреди трассы, когда раздается сигнал тревоги. Где им прятаться? В чистом поле? В лесополосе? Оставлять детей в транспорте – это прямая угроза жизни. В нашем же заведении в Троицком ребенок за считанные минуты оказывается в надежном укрытии», – говорится в обращении.

Также отмечается, что при затяжных тревогах дети рискуют стать «заложниками» в Любашевке, будучи отрезанными от дома до позднего вечера.

Потенциал заведения

Жители громады подчеркивают, что школа в Троицком полностью готова к требованиям Новой украинской школы (НУШ):

оборудованы кабинеты физики, математики и географии;

обеспечен скоростной интернет;

работает квалифицированный коллектив;

есть возможность расширить укрытие до 1000 мест.

Громада предлагает всесторонне изучить ситуацию и не принимать поспешных решений о лишении статуса лицея школы в Троицком. По мнению жителей, при поэтапном внедрении изменений и надлежащем финансировании учебное заведение сможет и дальше обеспечивать качественное образование по месту проживания детей.

Вы также можете узнать: Обучение без света: как сельские школы Одесской области работают во время блэкаутов.